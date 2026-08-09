Deportes Tolima vs Internacional de Bogotá: resumen, goles y resultado de la fecha 4; Liga Betplay 2026-II

Si bien Inter puso un poco en aprietos al Tolima, los dirigidos por Sebastián Oliveros lograron sacar el partido adelante.

Adrián Parra y sus compañeros celebrando un gol | Vizzor Image

¿A qué hora juega Deportes Tolima vs Internacional de Bogotá y dónde ver en vivo hoy 8 de agosto de 2026?

El partido entre el conjunto de Ibagué y el bogotano dará comienzo a partir de las 6:25 p.m. y será en el Manuel Murillo Toro. Tener presente que es por la cuarta fecha de la Liga BetPlay. En cuanto a la transmisión, es exclusiva del canal Win Sports +. Por streaming lo puede seguir por la plataforma de suscripción de Win Play.

Alineaciones Deportes Tolima vs Internacional de Bogotá: así salen a la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026 II

Tolima: Miguel Ortega; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Yordan Osorio, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Kelvin Flórez, Luis Sánchez, Adrián Parra, Ever Valencia y Jorge Cabezas Hurtado.

Inter de Bogotá: Wuilker Fariñez; Ronaldo Julio, Carlos Vivas, Agustin Irazoque, Yulian Gómez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñónes, Facundo Boné, Cristian Dájome, Fabricio Sanguinetti y Diego Duarte.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 4 de Liga BetPlay 2026? Pronósticos IA

Según la inteligencia artificial de Google, Gemini, el Tolima es el favorito para quedarse con los tres puntos. Esta IA analiza que el factor localía va a ser determinante durante los 90 minutos de compromiso. Si bien el ‘Pijao’ ya sufrió una caída en lo que va del torneo, asegura que el equipo de Sebastián Oliveros ya debe tener corregido esas distracciones defensivas que le costaron esa caída.

Visualiza a un Inter con un bloque bajo e intentando neutralizar el volumen ofensivo del rival. Para Gemini habrán más de 2.5 goles con marcador favorable al ‘Vinotinto y Oro’. Otro pronóstico que da es más de 1.5 goles sin anotación del cuadro visitante.

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