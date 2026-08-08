Betis empata con Bournemouth; Álvaro Fidalgo vuelve como titular en La Cartuja

El mexicano disputó la primera mitad de este duelo amistoso, en el que Cucho Hernández y Pablo Fornals marcaron para rescatar el 2-2

El Real Betis empató 2-2 ante Bournemouth en el Estadio de La Cartuja, en su penúltimo partido de preparación antes del inicio de la temporada. Marcus Tavernier y Evanilson marcaron por el conjunto inglés, mientras que Cucho Hernández y Pablo Fornals respondieron para el cuadro que dirige Manuel Pellegrini. El mexicano Álvaro Fidalgo comenzó como titular y disputó los primeros 45 minutos.

El encuentro también dejó un episodio que condicionó el desarrollo del partido. Antony y Alex Scott fueron expulsados antes del descanso después de un enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos. Con diez futbolistas por lado, Betis tuvo que remontar el marcador en dos ocasiones para evitar la derrota frente a un Bournemouth que aprovechó dos errores y llegadas concretas.

Pellegrini presentó un equipo con varios cambios respecto al que derrotó 3-1 al Arsenal en Dublín. Manu González ocupó la portería, mientras Ángel Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez y Junior Firpo formaron la defensa. Facundo Bernal, Marc Roca y Fidalgo integraron el centro del campo, con Antony, Morante y Nelson Deossa en posiciones ofensivas.

La presencia de Fidalgo representó una de las novedades de la convocatoria. El mediocampista había arrastrado molestias físicas y volvió a estar disponible para Pellegrini junto a Marc Roca. El mexicano recibió la oportunidad desde el inicio, aunque su participación terminó al descanso, cuando Isco tomó su lugar dentro de una serie de modificaciones realizadas por el entrenador chileno.

Fidalgo compartió el mediocampo con Facundo Bernal y Marc Roca durante una primera mitad en la que el Betis intentó presionar desde campo rival. El conjunto español generó sus primeras oportunidades por medio de Nelson Deossa, Antony y Ángel Ortiz, pero no consiguió transformar ese dominio inicial en goles.

Al minuto 12, Antony encontró a Ángel Ortiz con un pase hacia el área, aunque el canterano mandó su disparo por encima de la portería. Poco después, el brasileño probó desde la frontal tras combinar con Deossa, pero su remate también salió desviado. Bournemouth respondió con transiciones y encontró el primer gol antes del descanso.

Marcus Tavernier abrió el marcador cerca del minuto 40. Evanilson recibió en ataque y dejó el balón de tacón para su compañero, quien superó a Manu González con un disparo desde fuera del área. El 0-1 modificó un partido en el que Betis había tenido más aproximaciones durante el primer tramo.

Antes de llegar al descanso se produjo una confrontación en el centro del campo. Antony y Scott quedaron involucrados en el incidente y el árbitro Manuel Orellana mostró tarjeta roja a ambos. Los dos equipos afrontaron el segundo tiempo con diez jugadores.

Pellegrini aprovechó el descanso para modificar su formación. Fidalgo, Bernal, Marc Roca y Deossa salieron del terreno de juego, mientras Isco, Pablo Fornals, Gnangoro y Cucho Hernández ingresaron para la segunda parte. Para el delantero colombiano también significó sus primeros minutos de la pretemporada después de incorporarse al trabajo del equipo tras su participación en el Mundial.

Cucho y Fornals rescatan al Betis

El impacto de los cambios apareció al minuto 57. Isco encontró espacio para disparar y el balón pegó en el poste. Cucho Hernández aprovechó el rebote y mandó la pelota a la red para colocar el 1-1, en su regreso a la actividad con el Betis.

La igualdad duró poco. Dos minutos después, Bournemouth recuperó el balón tras un error de Junior Firpo en la salida y Evanilson convirtió el 1-2. El delantero brasileño quedó frente a Manu González y resolvió la acción para devolver la ventaja al club inglés.

Betis reaccionó después del segundo tanto. Cucho volvió a exigir al portero Petrovic con un disparo raso, mientras Isco comenzó a intervenir con mayor frecuencia en el último tercio del campo. Pellegrini también envió a Rodrigo Riquelme, Héctor Bellerín y Fran García al campo para el tramo final.

La presión encontró premio al minuto 81. Pablo Fornals recuperó el balón cerca del área y sacó un disparo raso que tuvo un desvío antes de superar a Petrovic. El 2-2 devolvió el empate a un Betis que había quedado debajo en el marcador dos veces.

El conjunto español todavía tuvo una oportunidad para completar la remontada. Fran García avanzó por el costado y mandó un pase hacia atrás para Riquelme, quien quedó con opción de remate, pero la jugada no terminó en el tercer tanto. El árbitro marcó el final poco después y el marcador quedó 2-2.

El partido reunió a 28,331 espectadores en La Cartuja, según la ficha técnica del encuentro. Para el Betis fue su séptimo y penúltimo amistoso de preparación después de los compromisos ante Sportfreunde Lotte, Recreativo de Huelva, Granada, Olympique de Lyon, Almería y Arsenal.

El último examen de pretemporada del equipo de Pellegrini está programado frente al Inter de Milán en Bari, antes del comienzo de los partidos oficiales. La cita ante Bournemouth también sirvió para recuperar futbolistas como Cucho Hernández y Fidalgo, además de repartir minutos entre jugadores que se incorporaron en distintas etapas de la preparación.

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