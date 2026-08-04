¿Cuánto dinero gana el campeón de la Leagues Cup?

Los millones que están en juego en el torneo entre equipos de la MLS y la Liga MX, que comienza este martes 4 de agosto

Conoce los premios de la Leagues Cup 2026 | Cortesía Leagues Cup

Este martes arranca la sexta edición de la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a los clubes de la Liga MX contra los mejores de la MLS. Un torneo que el fútbol mexicano no ha podido ganar desde que aumentó la cantidad de equipos en 2023 y que además da un importante premio monetario.

Previo al inicio de los partidos de este martes 4 de agosto, repasamos los premios monetarios que entrega la Leagues Cup, además de que hay en juego un boleto para la Concachampions, abriendo la puerta de ir al Mundial de Clubes. Conoce más de los premios en este enlace.

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