Sebastián Córdova preocupa a Pumas tras sufrir una lesión en la rodilla

El mediocampista salió en camilla ante Cincinnati y será sometido a estudios para conocer el alcance de la lesión en la rodilla

Sebastián Córdova sale lesionado en la Leagues Cup | Imago 7

Sebastián Córdova encendió las alertas en Pumas después de abandonar el partido ante FC Cincinnati por una molestia en la rodilla durante la Leagues Cup. El mediocampista había ingresado en la segunda mitad para ayudar al equipo a buscar el empate, pero tuvo que dejar el terreno de juego pocos minutos después.

La acción se produjo mientras Córdova intentaba presionar la salida del conjunto estadounidense. En ese movimiento, su pie quedó atorado en el césped y la rodilla realizó un giro que provocó su caída.

El jugador permaneció sobre el campo mientras recibía atención del cuerpo médico y posteriormente fue retirado en camilla del TQL Stadium. La preocupación se instaló de inmediato en el banquillo universitario por la forma en la que ocurrió la jugada.

Córdova había entrado al partido con la intención de darle mayor presencia ofensiva a Pumas, que en ese momento buscaba el empate. Incluso tuvo una oportunidad para marcar antes de sufrir la lesión.

El mediocampista será sometido a estudios médicos para determinar el alcance de la molestia y establecer, en caso de ser necesario, un periodo de recuperación.

Solari habla sobre Córdova

Esteban Solari habló sobre el estado del futbolista después del encuentro y reconoció que existe preocupación dentro del grupo, aunque también señaló que las primeras sensaciones del jugador son positivas.

“Estamos todos preocupados por él. Tuvo un episodio donde se le enganchó la rodilla y obviamente sintió algo. Lo revisaron, él está bien y lo bueno es que tiene buenas sensaciones”, explicó el entrenador.

Solari pidió esperar los resultados de los estudios antes de anticipar cualquier diagnóstico. “Hay que esperar un poco y hacer un estudio mañana para no adelantarnos”, añadió.

El técnico también señaló que Córdova se encontraba con buen ánimo después de salir del terreno de juego. “Tenemos la esperanza de que no sea nada porque realmente se ve bien. A partir de los estudios vamos a poder decir qué es”, indicó.

Pumas conocerá en las próximas horas el alcance de la lesión de uno de sus refuerzos. La evolución de Córdova será seguida por el cuerpo médico antes de definir si podrá estar disponible para los siguientes compromisos del equipo.

Te puede interesar: