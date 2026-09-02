El negocio redondo deL América con Sebastián Cáceres

Las Águilas compraron al uruguayo en 2.5 millones de dólares y ahora lo venden en ocho millones al Celta de Vigo

Sebastián Cáceres, negocio redondo para el América. | Imago 7

Cuando Sebastián Cáceres llegó al América en enero de 2020, lo hizo con apenas 20 años y como una de las grandes apuestas del futbol uruguayo. El defensa llegó procedente de Liverpool de Montevideo. La negociación se cerró con una cifra de 2.5 millones de dólares, al ser una de las promesas de Uruguay en defensa.

Su adaptación a Coapa no fue sencilla. Cáceres tuvo que competir con defensas de mayor experiencia y, durante sus primeros años, sufrió distintos problemas físicos, además de errores clave que terminaron poniéndolo en el ojo del huracán.

Uno de los episodios que el americanismo no olvidaba, fue lo que sucedió en la final de la CONCACAF Champions Cup ante Rayados de Monterrey, pues un error que él cometió, alejó a los de Coapa de ganar otro título internacional.

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Las lesiones fueron un tema a considerar, sobretodo entre 2023 y 2024. En septiembre de 2023, América confirmó una lesión muscular que lo dejó fuera del Clásico Nacional. Un año después llegó uno de sus momentos más complicados, pues en abril de 2024 se lesionó la rodilla izquierda ante Pachuca en la Concacaf Champions Cup. Posteriormente se confirmó una lesión en el menisco medial que requirió cirugía y lo dejó fuera de la parte final del torneo.

A pesar de todos estos obstáculos, Cáceres terminó consolidándose como uno de los defensas más importantes del América. Fue parte de los equipos que conquistaron títulos y alcanzó su mejor versión bajo el proyecto de André Jardine. Su capacidad para anticipar, salir jugando y competir en duelos individuales lo convirtió también en un habitual de la Selección de Uruguay.

Cáceres presume ser del selecto grupo de jugadores que conquistaron el tricampeonato azulcrema, además de otros títulos como el Campeón de Campeones, Supercopa MX y Campeones Cup. Los errores puntuales los supo cambiar por goles en momentos clave, pues marcó un tanto clave en la eliminatoria ante Puebla del Clausura 2022. Si bien, no se caracterizó por ser goleador, sí deja al club siendo un referente en defensa, además de que su nivel en Coapa lo llevó a ser titular con Uruguay.

Después de seis años en México, Cáceres finalmente cumplió uno de sus objetivos, que es jugar en Europa. El Celta de Vigo oficializó su contratación el 1 de septiembre de 2026 y el uruguayo firmó hasta 2030. La operación fue reportada en aproximadamente 8 millones de dólares. Con esto, Cáceres tuvo un aumento de 5.5 millones en América, consolidándose como un negocio redondo para la institución.

Dato curioso

La máscara que acompañó a Cáceres en 2026 fue uno de los elementos con los que será recordado el uruguayo. Desde aquella fractura de nariz en 2022 hasta la fractura del arco cigomático en 2026, el rostro del uruguayo fue protagonista en más de una ocasión durante su etapa en América.

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