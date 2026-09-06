¡Frustrado! Colapinto asegura entre lágrimas que desaprovechó una gran oportunidad en el GP de Italia

El piloto argentino de Alpine tuvo una autocrítica muy dura tras la carrera realizada en Monza

Franco Colapinto se rompió tras el GP de Italia. | Reuters.

Franco Colapinto terminó con sentimientos encontrados el Gran Premio de Italia 2026. El piloto argentino de Alpine consiguió recuperarse después de un despiste en la vuelta 6 y cerró la carrera en la novena posición, pero quedó frustrado por considerar que dejó escapar una oportunidad importante para conseguir un mejor resultado en Monza.

Después de la competencia, Colapinto no pudo ocultar su emoción y entre lágrimas reconoció que el error inicial condicionó una carrera en la que Alpine tenía posibilidades de pelear por más puntos. El argentino destacó el rendimiento del equipo, aunque lamentó no haber podido aprovechar el ritmo mostrado por su monoplaza.

🇦🇷 "UNA GRAN OPORTUNIDAD QUE NO APROVECHÉ"



Franco Colapinto, determinante con su actuación en el #ItalianGP.



▶️ Mirá la 🏁 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/QV72j7YT7k — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 6, 2026

“Sí, una carrera dura. La verdad de que muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché, así que triste. Triste por eso, creo que pude más”, expresó el piloto de Alpine tras finalizar el Gran Premio de Italia 2026.

Colapinto explicó que el resultado pudo ser diferente de no haber cometido el error que lo hizo salir de la pista durante los primeros kilómetros de la competencia. “Fue una gran carrera y un gran error. Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí. Estoy un poco triste y nada, aprender de esto y seguir”, señaló.

El argentino tuvo un buen comienzo en Monza y llegó a colocarse en posiciones destacadas antes del incidente en la sexta vuelta. El despiste lo hizo perder varias posiciones y lo relegó hasta el lugar 16, pero logró recuperar terreno durante el resto de la carrera hasta finalizar dentro de la zona de puntos.

😧 ¿QUÉ PASÓ, FRANCO? Colapinto se fue de la pista y perdió varias posiciones.



▶️ Mirá la 🏁 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/hWsjC04H4N — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 6, 2026

El noveno puesto representó un resultado positivo para Alpine, aunque Colapinto consideró que tenía la posibilidad de alcanzar una mejor posición si no hubiera cometido ese error en la primera parte del Gran Premio.

Franco Colapinto recibe una reprimenda de los comisarios tras el GP de Italia

Además del resultado deportivo, Colapinto recibió una reprimenda por parte de los comisarios de la FIA por una infracción cometida antes del inicio del Gran Premio de Italia.

MÁS INFORMACIÓN: Fuerte accidente de Charles Leclerc provoca bandera roja y detiene el GP de Italia

El piloto argentino fue investigado después de que los oficiales revisaran un incidente ocurrido durante las vueltas de reconocimiento, específicamente una práctica de largada antes de la competencia. Los comisarios determinaron que Colapinto incumplió el artículo 12.2.1.i del Código Deportivo Internacional de la FIA y las indicaciones establecidas por el director de carrera. Según el reporte, el argentino realizó una práctica de salida y posteriormente no permaneció dentro del carril de salida de boxes señalado por la organización.

Colapinto cruzó la línea blanca que delimitaba esa zona, por lo que la FIA decidió sancionarlo únicamente con una reprimenda por conducción. La medida no modificó su resultado en el Gran Premio de Italia ni implicó una penalización de tiempo o pérdida de posiciones.

La sanción fue la primera reprimenda que recibe el piloto de Alpine durante la temporada 2026. Después de un fin de semana con momentos complicados, Colapinto se quedó con la sensación de que pudo conseguir más, pero también con la confianza de haber mostrado capacidad de reacción para volver a la zona de puntos.

Te puede interesar