Kimi Antonelli tras conquistar el GP de Italia: “Es un sueño hecho realidad”:

El piloto de Mercedes hizo historia con la mayor remontada en el circuito de Monza, además de que le regresó la victoria a un italiano después de 60 años

Kimi Antonelli gana el GP de Italia | Reuters

Kimi Antonelli vivió una jornada histórica en la Fórmula 1 al conquistar el Gran Premio de Italia 2026 en Monza, después de protagonizar una remontada desde la posición 19 hasta el primer lugar. El piloto de Mercedes no solo consiguió su séptima victoria de la temporada, sino que regresó a un piloto italiano a ganar su carrera en casa desde hace 60 años.

El triunfo de Antonelli tuvo un valor especial por las condiciones en las que inició la competencia. El piloto de Mercedes arrancó desde el fondo de la parrilla debido a una penalización por un cambio programado de unidad de potencia que superó el límite permitido durante la temporada. A pesar de esa situación, logró avanzar posiciones rápidamente y mantenerse en la pelea por la victoria.

Después de la reanudación provocada por una bandera roja tras el accidente de Charles Leclerc, el italiano comenzó a acercarse a los líderes y llegó a colocarse en la parte delantera de la carrera. La batalla por el triunfo tuvo como protagonistas a su compañero de equipo George Russell y al piloto de Red Bull, Max Verstappen, hasta que Antonelli se incorporó a la disputa por el primer lugar.

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Al final de la carrera, Mercedes tomó la decisión de llamar a Antonelli a boxes durante un periodo de coche de seguridad virtual para colocar neumáticos nuevos. La estrategia permitió que el italiano redujera la diferencia con Russell, quien perdió rendimiento con sus neumáticos duros, y a cuatro vueltas del final consiguió tomar el liderato que ya no soltó.

“No me lo esperaba, es increíble. Estoy muy feliz; nunca hubiera imaginado estar aquí hoy, pero lo hemos conseguido y estoy muy, muy contento. Es un sueño hecho realidad”, expresó Antonelli después de cruzar la línea de meta en Monza.

El piloto de 19 años también recordó uno de los momentos más complicados de la carrera, cuando intentó superar a Russell en la primera chicana y ambos tuvieron problemas en la zona de grava. Antonelli reconoció que pensó que había perdido su oportunidad de ganar, pero logró mantener el ritmo para volver a atacar.

“En ese momento me dio bastante miedo porque el asfalto se estaba desmoronando, pero aún así pensé que podría tomar la curva. Cuando yo también pasé por un trozo de grava, me fui recto y pensé: ‘Quizá haya perdido mi oportunidad’. Por suerte, seguíamos teniendo ritmo y conseguimos llevarnos la victoria”, explicó el italiano.

Tras avanzar desde la última fila hasta el triunfo, Antonelli aseguró que comenzó a creer en la victoria cuando se encontró cerca de los primeros lugares: “Estaba ahí arriba y sabía que podía aspirar a la victoria, así que creía firmemente en ello. Sobre todo cuando estaba detrás de George”, comentó. Con este resultado, el piloto de Mercedes amplió su ventaja sobre Russell en el campeonato a 66 puntos, antes de la siguiente cita de la Fórmula 1 en Madrid.

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