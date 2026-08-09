Rodrigo de Paul rinde tributo a Jorge Messi en la Leagues Cup

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, falleció este sábado 8 de agosto en Rosario, Argentina

Inter Miami le dedica gol a papá de Messi | IMAGN IMAGES via Reuters

La noticia sobre el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, marcó la jornada futbolística del sábado 8 de agosto. En Rosario, Argentina, el progenitor del astro perdió la vida durante las primeras horas del día y, horas después, recibió un homenaje en distintos escenarios del futbol internacional.

Uno de los tributos más emotivos ocurrió en el duelo entre Inter Miami y Monterrey, correspondiente a la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. Rodrigo de Paul, uno de los futbolistas más cercanos al capitán de Las Garzas, tomó la responsabilidad de recordar al padre de su compañero dentro del terreno de juego. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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