¿Cruz Azul podría perder a Willer Ditta?

A pesar del triunfo, el equipo enfrentará preocupaciones tras la lesión del defensor Willer Ditta, quien abandonó el campo por molestias en la rodilla.

Willer Ditta podría estar lesionado | Imago 7

Cruz Azul venció por la mínima diferencia al Philadelphia Union en su debut en la Leagues Cup 2026, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos de la competencia y comenzar con el pie derecho su participación en el torneo.

El conjunto cementero consiguió sacar adelante un partido complicado y ganó 1-0 ante el Philadelphia Union, resultado que le permite arrancar con una victoria su camino en la competencia. Ahora, Cruz Azul buscará mantener el paso para avanzar a la siguiente ronda. La victoria tuvo un aspecto negativo para La Máquina, ya que Willer Ditta tuvo que abandonar el terreno de juego debido a una molestia física. El defensor colombiano recibió un golpe que le impidió continuar con normalidad durante el encuentro.

De acuerdo con la información de Adrián Esparza, el zaguero habría presentado molestias en la rodilla después de recibir el golpe. Además, el jugador fue visto rengueando y con incomodidad al caminar, situación que preocupaca dentro del equipo. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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