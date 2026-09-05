¡El primero de muchos! Jhon Córdoba abre su cuenta goleadora en 2026-2027

El delantero colombiano de 33 años, Jhon Córdoba, anotó su primer gol de la temporada 2026-2027 con el Krasnodar de Rusia.

Jhon Córdoba anota gol con el Krasnodar / Mike Kireev / NurPhoto via AFP.

Nuevo fin de semana futbolero y los colombianos siguen dando de que hablar. Esta vez, el turno fue para Jhon Córdoba y el Krasnodar de Rusia. Por la séptima fecha de la Premier Liga se enfrentaron al Krylya Sovetov y empataron a dos goles con una anotación del delantero ‘tricolor’.

Un tiempo para cada equipo, fue como se dividió el partido a grandes rangos. La primera mitad fue netamente para el Krasnodar, los visitantes se pusieron en ventaja desde el minuto tres con una linda asistencia de Dmitriy Vorobyov y una hermosa difinición de Jhon Córdoba. Y, 14 minutos después, Joao Batxi aumentó la ventaja.

Ahora bien, cuando todo era felicidad para la visita, Krylya Sovetov despertó. El segundo tiempo fue un completo monólogo del local gracias a la extraordinaria actuación de Amar Rahmanovic. Al minuto 55, el atacante bosnio descontó y desde entonces el envión anímico fue monumental. Tanto así que antes de que faltarán 10 minutos para el final, el mismo Amar Rahmanovic puso en tablas el marcador.

Así le fue a Jhon Córdoba ante Krylya Sovetov

Jhon Córdoba fue titular y disputó todo el partido entre Krasnodar y Krylya Sovetoc por la jornada número siete de la Premier Liga de Rusia. El delantero sudamericano fue el tercer futbolista con mejor la calificación de su equipo y abrió su cuenta goleadora en la temporada 2026-2027.

Un gol, cinco remates, 25 de 27 pases acertados, un pase clave, 100 % de efectividad en sus pases largos, ocho posesiones perdidas, una recuperación y cuatro de 12 de duelos ganados, fue el saldo del colombiano. Vale la pena recordar que, Jhon Córdoba no termino jugando el final de la Copa del Mundo por lesión.

🇨🇴⚽️ GOL DE JHON CÓRDOBA



El delantero de 33 años anotó el primer gol del #Krasnodar ante #KrylyaSovetov



1ª anotación de la temporada pic.twitter.com/FmHmrKajJA — Nicolás Cadena (@nicocadena_) September 5, 2026

Con esta nueva anotación, Jhon Córdoba queda a 29 goles de llegar 200 tantos como futbolista profesional. Una cifra que muy pocos colombianos han podido alcanzar. Ahora, solo será cuestión de tiempo para evidenciar si esta temporada se llegará a esa cantidad de celebraciones o habrá que esperar otro tiempo más.

Te puede interesar: