Rating Colombia del 4 de septiembre de 2026, según CNC: Masterchef Celebrity sale del top 3

El rating de la TV colombiana vuelve a tener novedades: ‘Yo Me Llamo’ mantiene el primer lugar y ‘MasterChef Celebrity’ pierde posiciones.

Participantes de Masterchef Celebrity Colombia | Canal RCN.

Los colombianos siguen dejando claro cuáles son sus programas favoritos y qué producciones ocupan un lugar privilegiado en la televisión nacional. ‘Yo Me Llamo’, de Caracol TV, continúa dominando el rating y se mantiene en lo más alto de la audiencia, mientras que ‘MasterChef Celebrity’, de RCN, salió del top 3 en la jornada del pasado viernes. En Claro Sports les contamos todos los detalles de los programas más vistos de la televisión colombiana.

Rating en Colombia del 4 de septiembre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 13,66% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,63% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 7,37% Masterchef Celebrity – RCN | 7,30% María la Caprichosa – Caracol TV | 6,18% Pa Seguirte Queriendo – RCN | 5,58% Noticias RCN PMR – RCN | 4,87% La Rosa de Guadalupe parte 2 – RCN | 4,70% Noticias Caracol am – Caracol TV | 4,16% Rafael Orozco – Caracol TV | 3,82%

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Programación de fútbol para este sábado, 5 de septiembre de 2026

4:00 p.m. | Boyacá Chicó vs Once Caldas – Liga BetPlay Dimayor.

6:10 p.m. | Cúcuta vs Pasto – Liga BetPlay Dimayor.

6:25 p.m. | Santa Fe vs Fortaleza – Liga BetPlay Dimayor.

8:30 p.m. | Junior vs Jaguares – Liga BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos, además de realizar sus propias mediciones. Ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Precisamente cuenta con cientos de miles de dispositivos, que son analizados en tiempo real para determinar qué prefieren ver los televidentes. Se define el porcentaje de puntuación de la mano con cambiar el programa, que le da más valor al último producto visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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