Jorge Jesus abre la puerta para el regreso de Cristiano Ronaldo pero advierte: “No le pido disculpas a nadie”

El técnico de Portugal, Jorge Jesus, habló en conferencia de prensa tras la victoria de 2-1 ante Noruega sobre la polémica en torno a Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus habla sobre el conflicto con Cristiano Ronaldo | Reuters

Jorge Jesus trató de poner hielo a la polémica que rodeó la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal; sin embargo terminó con evidente molestia la conferencia de prensa tras la victoria ante Noruega este 4 de octubre en la UEFA Nations League. El seleccionador portugués dejó la puerta abierta para el regreso del capitán y aseguró que su futuro con el combinado nacional depende de la decisión del propio CR7, aunque aseguró que no debe “disculpas a nadie”.

Portugal derrotó 2-1 a Noruega en el Estadio do Dragão, en el partido correspondiente a la cuarta jornada del Grupo D. Una vez concluido el encuentro, Jorge Jesus afrontó las preguntas de los medios sobre la situación del máximo goleador de la historia y la controversia que ha marcado los últimos días dentro del combinado lusitano.

“No sé qué pasará. Por mi parte, todo está abierto. Le corresponde a Cris decidir su vida. En la próxima convocatoria, si Cris juega y quiere estar en la selección nacional, ¿por qué no? ¿Resentimiento? Nada, fue un malentendido. En mi opinión, es fácil de resolver. ¿Cuándo lo resolveré? No lo sé. El partido ha terminado, y solo después sabremos cómo se desarrollarán los acontecimientos”, declaró Jorge Jesus frente a los medios de comunicación.

Ante la insistencia de los periodistas, el timonel respondió de forma tajante: “No le pido disculpas a nadie. El problema que causó todo esto fue el calentamiento del jugador. Culpo a la decisión y a lo sucedido. ¿Pero disculparme por qué? ¿A quién? Eso es mentira. ¿Disculparme por qué? ¿Cuál era el motivo para disculparme?”.

Jorge Jesus tendría contemplado a Cristiano Ronaldo para el cierre de UEFA Nations League

El futuro de Cristiano Ronaldo con Portugal permanece en el aire. Según un reporte de A Bola publicado este domingo, Jorge Jesus busca solucionar el conflicto con su delantero y tiene previsto convocarlo para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la UEFA Nations League: el 14 de noviembre ante Dinamarca, en Braga, y el 17 de noviembre frente a Gales. Si CR7 decide poner fin a su etapa con la selección, la decisión quedaría exclusivamente en sus manos. La postura respondería también a la intención del técnico de evitar que su nombre quede ligado a un posible retiro del máximo goleador histórico del combinado lusitano

La postura de Cristiano Ronaldo todavía no se conoce. El futbolista regresó este mismo domingo a Arabia Saudita para unirse a los entrenamientos del Al Nassr. Medios locales captaron la llegada de su avión privado, un Bombardier Global Express XRS, al aeropuerto de Riad. Su regreso se produjo apenas unas horas antes del partido de Portugal contra Noruega, en medio de la incertidumbre sobre su futuro con la selección portuguesa.

Antes de emprender el viaje hacia Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo pasó por Madrid. De acuerdo con información de Reuters, Jorge Jesus y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, buscaron que el delantero reconsiderara su decisión cuando el equipo todavía se encontraba en Copenhague, pero no lograron convencerlo. La prioridad de CR7 quedó entonces en su regreso al Al Nassr, con la intención de recuperar cuanto antes la dinámica del club y apuntar al partido del viernes 9 de octubre contra Al Diriyah.

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La polémica se disparó desde el primer encuentro ante Noruega, cuando Jorge Jesus dejó a Cristiano Ronaldo en el banquillo pese a que el delantero realizó ejercicios de calentamiento durante cerca de media hora. La decisión cobró mayor peso ante los reportes sobre un supuesto acuerdo previo para administrar los minutos del capitán durante la fecha FIFA. Lo que en principio parecía una decisión deportiva terminó por abrir una fractura entre el seleccionador y una de las figuras centrales del vestuario portugués. Informes periodísticos señalan que las partes sostuvieron una reunión para buscar una solución, pero las diferencias persistieron y las posteriores declaraciones del técnico fueron interpretadas por CR7 como una traición. El delantero decidió abandonar la concentración y después expuso públicamente su postura en redes sociales, con lo que el conflicto interno pasó al escenario internacional.

Jorge Jesus declaró antes del segundo partido ante Noruega que después del encuentro habría tiempo para hablar sobre la situación en torno a Cristiano Ronaldo. Mientras tanto, CR7 ya se encuentra de vuelta en Arabia Saudita para retomar su actividad con el Al Nassr. De acuerdo con información de L’Équipe, la Federación Portuguesa de Fútbol estaría planeando un homenaje de despedida para el futbolista en caso de que el delantero decida no volver a la selección, con la intención de que su retiro internacional no quede marcado por el conflicto que surgió con el entrenador.