Portugal abre la puerta al regreso de Ronaldo: “Cristiano es nuestro capitán y símbolo”

Joao Cancelo y Nuno Mendes respaldaron a CR7 después del triunfo ante Dinamarca que confirmó a Portugal en la siguiente fase de la Nations League

Joao Cancelo y Nuno Mendes hablaron sobre la situación de CR7 | Reuters

Portugal cerró con cuatro victorias la ventana internacional en la UEFA Nations League y, después de asegurar el boleto a la siguiente fase, el vestidor volvió a referirse a la situación de Cristiano Ronaldo. Joao Cancelo y Nuno Mendes dejaron abierta la puerta para el regreso del delantero, quien abandonó la concentración durante esta fecha internacional tras su desacuerdo con el seleccionador Jorge Jesus.

El equipo lusitano derrotó 2-1 a Dinamarca en su cuarto compromiso y aseguró la clasificación con paso perfecto. Cancelo, autor de uno de los goles, fue cuestionado al terminar el encuentro sobre la situación del capitán y evitó tomar posición sobre el conflicto, pero dejó claro el lugar que Ronaldo mantiene dentro del grupo pese a lo ocurrido durante los últimos días.

“Cristiano es nuestro capitán, el símbolo de la selección, el mejor jugador que Portugal ha tenido y seguramente las cosas terminarán de la mejor manera”, afirmó el futbolista del Barcelona. También incluyó al delantero dentro del trabajo realizado durante esta ventana: “Lo importante son estas cuatro victorias, todos hicimos un gran trabajo, Ronaldo incluido, y ahora toca disfrutar”.

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El lateral confirmó además que los integrantes del plantel mantuvieron contacto con CR7 después de su salida de la concentración. “Obviamente hablamos con Ronaldo esta semana, pero no voy a decir de qué hablamos”, explicó. “Solo Proença, Jesus y Ronaldo sabrán lo que va a pasar”.

Nuno Mendes siguió una línea similar y aseguró que el grupo está dispuesto a recibir nuevamente al capitán si se produce un acuerdo. “Cualquier jugador es bienvenido, como es obvio. Estamos contentos por los resultados, estoy feliz y si Cris vuelve estamos aquí para recibirlo con los brazos abiertos”.

El defensor también rechazó que la situación haya provocado una división interna. “Somos un grupo unido. Cris o cualquier jugador que no esté puede incorporarse al grupo, siempre es bienvenido”, señaló.

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Cristiano abandonó la concentración después de escuchar las declaraciones de Jesus previas al encuentro contra Dinamarca y de mantener una conversación con Pedro Proença. Posteriormente confirmó su decisión y anunció que explicará “a su debido tiempo” los motivos de su salida. El técnico, por su parte, ha reconocido la importancia histórica del delantero y lo definió como un símbolo de la selección portuguesa.

El futuro internacional del atacante permanece sin resolverse. Según L’Équipe, la Federación estaría trabajando en la posibilidad de organizar un partido de despedida mientras intenta recomponer la relación entre las partes.

Las declaraciones de Cancelo y Mendes muestran que, al menos desde el vestidor, la puerta continúa abierta: Portugal ya aseguró su lugar en la siguiente fase y ahora la resolución depende de las conversaciones entre Ronaldo, Jorge Jesus y Pedro Proença.