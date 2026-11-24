El delantero mexicano y el entrenador brasileño, bicampeones con las Águilas, se enfrentarán por primera vez como rivales en el fútbol asiático

Reencuentro de leyendas americanistas en Asia | Claro Sports

Julián Quiñones y André Jardine volverán a compartir una cancha, pero esta vez estarán en lados opuestos. Después de conquistar juntos dos títulos consecutivos de Liga MX con América, el delantero mexicano y el entrenador brasileño se reencontrarán este martes 24 de noviembre, cuando el Shabab Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos reciba al Al Qadisiya de Arabia Saudita, por la quinta jornada de la AFC Champions League.

Jardine dirigió a Quiñones durante su única campaña con las Águilas, en la que el atacante disputó 52 partidos, marcó 23 goles y participó directamente en las dos finales que terminaron con el título azulcrema.

Ahora, más de dos años después de su separación, volverán a encontrarse en un partido que también tendrá consecuencias en la clasificación continental. Shabab Al Ahli ocupa el cuarto lugar de la región Oeste con nueve puntos, mientras Al Qadisiya aparece inmediatamente detrás, con ocho unidades y una racha invicta.

“Será un enfrentamiento muy difícil. El Al Qadisiya es un equipo extremadamente calificado y tenemos que jugar al más alto nivel para conseguir los tres puntos. Particularmente, será un placer reencontrarme con Quiñones. Es un jugador que viene rindiendo a un nivel alto desde hace algunos años y es muy importante para el fútbol mexicano, con un olfato goleador impresionante”, afirmó el técnico en la previa del encuentro.

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Quiñones y Jardine: una sociedad con dos campeonatos de Liga MX

La relación entre ambos comenzó en el verano de 2023, cuando América contrató a Quiñones procedente del Atlas y Jardine asumió la dirección técnica del primer equipo. El brasileño incorporó al atacante a un frente ofensivo en el que también destacaban Henry Martín, Diego Valdés y Alejandro Zendejas.

Su movilidad le permitió jugar por izquierda, incorporarse al centro del ataque y acompañar a Martín dentro del área, una combinación que resultó importante durante las dos Liguillas. Juntos conquistaron el Apertura 2023, el Clausura 2024 y el Campeón de Campeones 2023-24,

Juego: ¿Qué tanto conoces al América de Jardine?

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Su aportación más recordada llegó el 17 de diciembre de 2023, durante la vuelta de la final del Apertura contra Tigres. Después de un empate 1-1 en la ida y de 90 minutos sin goles en el Estadio Azteca, Quiñones abrió el marcador en el inicio de los tiempos extra, aprovechando un rebote de Nahuel Guzmán. América terminó imponiéndose 3-0 y conquistó su decimocuarto campeonato de liga.

Cinco meses después, el mexicano volvió a ser determinante en otra final. El 23 de mayo de 2024, marcó el empate 1-1 contra Cruz Azul en el partido de ida del Clausura. Tres días más tarde, las Águilas ganaron la vuelta con un penal de Henry Martín y concretaron el bicampeonato.

Quiñones marcó en las dos finales disputadas con Jardine. Aquella conquista también representó su despedida del fútbol mexicano, antes de incorporarse al Al Qadisiya durante el verano de 2024.

Dos caminos distintos que vuelven a cruzarse

La salida de Quiñones fue el primer paso hacia este reencuentro. El mexicano se incorporó al Al Qadisiya en julio de 2024, mientras Jardine permaneció en América, donde continuó su proceso hasta junio de 2026 y sumó otro título de Liga MX. Después de dejar al conjunto azulcrema, el brasileño fue presentado como entrenador del Shabab Al Ahli el 17 de junio de 2026.

Quiñones llega invicto y como goleador del Al Qadisiya

El delantero mexicano ha trasladado su producción ofensiva al escenario continental. En cuatro encuentros de la AFC Champions League registra cuatro goles y una asistencia.

Su equipo comenzó la competencia derrotando 2-1 al Al Wasl, posteriormente empató 1-1 ante Pakhtakor y Al Sadd, y finalmente consiguió su victoria más amplia con una goleada 5-0 sobre Al Gharafa.

Quiñones fue protagonista de ese último resultado al marcar dos goles, a los minutos 26 y 45, además de aportar una asistencia. Anteriormente también había anotado contra Al Wasl y Al Sadd. Sus dos victorias y dos empates lo mantienen invicto y en el quinto puesto de la región Oeste, una posición por debajo de su próximo rival.

En el campeonato local, Al Qadisiya también atraviesa una campaña destacada. Ocupa la segunda posición de la Saudi Pro League con 28 puntos en 12 jornadas, mientras Quiñones acumula seis goles y cinco asistencias en sus primeros 11 partidos del torneo.

Jardine busca recuperar el paso perfecto con Shabab Al Ahli

El entrenador brasileño inició su participación continental con tres victorias consecutivas. Derrotó 1-0 al Tractor iraní, venció 2-1 como visitante al Al Ittihad saudita y superó 2-0 al Esteghlal. Sin embargo, su paso perfecto terminó en la cuarta jornada, cuando cayó 2-0 ante Al Hilal.

El conjunto dirigido por Jardine ha anotado cinco goles y recibido tres en cuatro encuentros. Su rendimiento defensivo es una de las principales características del arranque, con dos porterías imbatidas en sus primeras tres presentaciones.

En la liga de Emiratos Árabes Unidos, Shabab Al Ahli viene de derrotar 3-1 al Ajman el viernes 20 de noviembre, resultado que le permitió alcanzar 16 puntos y colocarse en el cuarto puesto después de ocho jornadas.

Un reencuentro con la clasificación a octavos de final en juego

Además del pasado que comparten en América, el duelo tiene importancia directa en la lucha por avanzar a la siguiente ronda de la Champions asiática. Una victoria del conjunto saudi le permitiría superar al equipo de Jardine, mientras un triunfo de los locales ampliaría a cuatro puntos la diferencia entre ambos.

El partido se disputará el martes 24 de noviembre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Rashid de Dubái. Será una nueva prueba para dos protagonistas del bicampeonato del América, que después de compartir los festejos de las finales ante Tigres y Cruz Azul buscarán imponerse desde lados opuestos.