Cristiano Ronaldo con nuevo trabajo: anuncia su debut como productor y actor en la serie Day 1s

El portugués comienza la producción de una serie de ficción sobre el mundo de los agentes de futbolistas, con una participación especial frente a las cámaras

Cristiano Ronaldo debuta en televisión con Day 1s. Claro Sports

Cristiano Ronaldo abrió un nuevo capítulo de su carrera fuera de las canchas al anunciar el inicio de la producción de Day 1s, una serie de ficción en la que participa como productor ejecutivo y aparecerá frente a las cámaras. El proyecto representa una nueva incursión del portugués en la industria del entretenimiento y llega apenas una semana después de que confirmó su retiro de la Selección de Portugal.

Ronaldo anunció este jueves 12 de noviembre el comienzo de la producción a través de sus redes sociales. “¡Noticias emocionantes! La producción de mi primer programa de televisión, Day 1s, acaba de comenzar. ¡Pronto habrá más novedades!”, escribió el futbolista. En las imágenes compartidas aparece junto al director británico Matthew Vaughn y también se muestran elementos relacionados con el rodaje en Inglaterra.

La serie es uno de los primeros grandes proyectos de UR•Marv Studios, productora fundada por Ronaldo y Vaughn. Aunque CR7 mantiene su carrera como futbolista con Al Nassr, ahora suma una nueva actividad profesional vinculada con la televisión. Por el momento, no existe una fecha oficial de estreno ni se ha anunciado la plataforma en la que estará disponible.

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Cristiano Ronaldo confirmó el comienzo de la producción de Day 1s, proyecto que marca su entrada en la televisión de ficción. La serie es desarrollada por UR•Marv Studios, compañía creada por Ronaldo junto con Matthew Vaughn, director y productor británico conocido por películas como Kingsman y Kick-Ass. La sociedad entre ambos comenzó en 2025 y ahora amplía su actividad hacia la televisión.

Ronaldo participará como productor ejecutivo y aparecerá como él mismo en un número limitado de episodios. Por ello, su participación frente a las cámaras será distinta a la de los protagonistas de la ficción. El personaje central será interpretado por el actor británico Damian Lewis.

La producción también contará con la participación del exfutbolista Thierry Henry y del rapero británico Dave, quienes aparecen vinculados al proyecto junto con Ronaldo.

El anuncio representa uno de los primeros movimientos importantes de Ronaldo en el entretenimiento después de cerrar su etapa internacional con Portugal.

¿De qué trata la serie Day 1s de Cristiano Ronaldo?

Day 1s será una serie de ficción ambientada en el mundo de los representantes de futbolistas y en el negocio que existe detrás del deporte profesional. La historia seguirá a Stanley Dalton, un poderoso agente británico interpretado por Damian Lewis, quien deberá enfrentar negociaciones, fichajes millonarios, intereses económicos y disputas de poder que pueden cambiar el futuro de jugadores y clubes.

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La producción busca mostrar el lado menos visible del fútbol, desde las conversaciones privadas entre agentes y equipos hasta las decisiones que rodean las grandes operaciones del mercado. La idea original pertenece al agente deportivo Darren Dein, vinculado con figuras como Thierry Henry, quien también tendrá una participación en el proyecto.

Cristiano Ronaldo estará involucrado como productor ejecutivo a través de UR·Marv Studios, compañía que creó junto con el director Matthew Vaughn. Además, el portugués tendrá apariciones como él mismo en un número limitado de episodios. También participarán Thierry Henry y el rapero Dave, quienes se interpretarán a sí mismos.

El título Day 1s hace referencia a las personas que estuvieron al lado de alguien desde el comienzo, antes de que alcanzara el éxito. La serie representa así una nueva incursión de Ronaldo en la industria audiovisual, aunque la historia no será una biografía sobre su carrera.

Las primeras imágenes del rodaje muestran escenarios relacionados con el fútbol inglés, incluido el vestuario del Brentford, club en el que Matthew Vaughn tiene participación accionaria.

¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal?

El anuncio de Day 1s llegó apenas una semana después de que Ronaldo anunciara su retiro de la Selección de Portugal. El 5 de noviembre de 2026, el delantero confirmó que ponía fin a una trayectoria internacional de 23 años.

Ronaldo terminará su etapa con Portugal con 234 partidos y 146 goles, ambos récords mundiales en el fútbol masculino de selecciones. También ganó la Eurocopa 2016 y dos ediciones de la UEFA Nations League, en 2019 y 2025.

El portugués disputó además seis Copas del Mundo y marcó en todas ellas, otro registro histórico. En el Mundial 2026 consiguió tres goles y elevó a 11 su total de anotaciones en la máxima competición internacional.

Su último partido con Portugal fue ante Gales el 24 de septiembre de 2026. Posteriormente, el 5 de noviembre, hizo oficial su decisión de dejar la selección. La decisión puso fin a una etapa que comenzó en agosto de 2003, cuando Ronaldo debutó con Portugal, y que se extendió durante más de dos décadas.

Sin embargo, su retiro es únicamente de la selección nacional. Ronaldo continúa como futbolista del Al Nassr y mantiene abierta su carrera a nivel de clubes.

Ahora, mientras continúa su actividad profesional dentro del fútbol, Cristiano Ronaldo también comienza una nueva etapa en la televisión con Day 1s. El portugués estará detrás del proyecto como productor ejecutivo y delante de las cámaras como él mismo, en una producción que llevará al público al mundo de los agentes y los negocios que rodean al fútbol profesional.

Por ahora, la fecha de estreno y la plataforma de Day 1s todavía no han sido anunciadas, por lo que el inicio de la producción es apenas el primer paso de esta nueva faceta de CR7.