¿Por qué no jugará Julián Quiñones? Se posponen los partidos de la Saudi Pro League

La Saudi Pro League aplazó la jornada 13, incluido el encuentro entre Al Qadsiah y Al Fayha, que estaba programado para el 5 de noviembre

Julián Quiñones se queda sin jugar | Reuters

Julián Quiñones tendrá que esperar para disputar su próximo partido con el Al Qadsiah, después de que la Saudi Pro League anunciara el aplazamiento de todos los encuentros correspondientes a la jornada 13. La decisión afecta al equipo del delantero mexicano, que tenía programado enfrentar al Al Fayha el 5 de noviembre.

La suspensión se produce en medio de la situación de seguridad que enfrenta Arabia Saudita por los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen. El conflicto también ha provocado modificaciones en el calendario de competiciones internacionales que se realizarán en territorio saudí.

¿Por qué se pospuso el próximo partido de Julián Quiñones?

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La Saudi Pro League determinó aplazar los encuentros de la fecha 13, incluido el compromiso entre Al Qadsiah y Al Fayha. Por el momento, no se ha confirmado cuándo se reprogramará el partido, por lo que Quiñones deberá esperar para regresar a la actividad del campeonato. Aunque en el comunicado no se confirmó, el aplazamiento se da en medio de los ataques que ha sufrido el reino.

“La decisión se produce en el marco de una revisión más amplia del calendario de partidos de la RSL (Roshn Saudi League) 2026-27, y las fechas revisadas de la Copa Asiática crean una mayor flexibilidad en el calendario del fútbol nacional”, dijo la SPL en un comunicado, dos días antes del inicio de la jornada.

El cambio de calendario llega cuando el Al Qadsiah ocupa la segunda posición de la liga y el atacante mexicano atraviesa una etapa de participación en las anotaciones del equipo.

Quiñones acumula cinco goles y tres asistencias en sus últimos cuatro encuentros. En su presentación más reciente, marcó dos tantos y participó con una asistencia en la victoria 5-0 ante Al Gharafa, correspondiente a la Champions League de Asia. El aplazamiento interrumpe la continuidad de partidos del delantero, quien busca mantener su rendimiento con el club saudí.

Arabia Saudita también aplaza la Copa Asiática de 2027

La modificación de la jornada 13 coincide con la decisión de cambiar las fechas de la Copa Asiática de 2027, torneo que Arabia Saudita organizará y que también se ha visto afectado por los ataques hutíes.

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La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) informó que la competencia, prevista inicialmente del 7 de enero al 5 de febrero de 2027, se disputará del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028.

El organismo explicó que el cambio se acordó con el Comité Organizador Local y la Federación de Fútbol Saudí, instituciones que continuarán con los preparativos para recibir a las selecciones participantes.

Arabia Saudita había mantenido sus planes de organización pese a los ajustes de otros eventos deportivos. Sin embargo, la situación ha obligado a modificar el calendario de la Copa Asiática y de la competición en la que participa Julián Quiñones. Por ahora, el Al Qadsiah permanece a la espera de que la Saudi Pro League anuncie la fecha en la que podrá disputar su encuentro pendiente frente al Al Fayha.