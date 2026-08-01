México derrota a Colombia y mantiene vivo el sueño de medalla en Santo Domingo 2026

La selección mexicana femenil resistió la presión colombiana y sumó tres puntos con un gol al minuto 28

La selección mexicana femenil derrotó 1-0 a Colombia en la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El encuentro correspondiente al Grupo B se disputó en el Estadio Moca 85 y quedó definido por una anotación de Paola García durante la primera mitad.

El único gol del partido llegó al minuto 28, cuando luego de un robo de balón, agarraron mal parada a la defensa colombiana y Paola García observó la salida de la portera colombiana resolviendo con un ‘globito’ por encima de la guardameta. La pelota terminó dentro de la portería para colocar a México al frente en un duelo que mantuvo una diferencia mínima hasta el silbatazo final.

Colombia tuvo mayor control territorial durante distintos periodos del encuentro y cerró con 56 por ciento de posesión del balón, frente al 44 por ciento registrado por el conjunto mexicano. Sin embargo, la posesión no se tradujo en una anotación para el equipo sudamericano a pesar de constantes embates. Luego de la anotación mexicana, el equipo colombiano generó más aproximaciones y terminó con cuatro disparos al arco.

En el segundo tiempo, México mantuvo el control del encuentro y protegió sin mayores sobresaltos la portería de Celeste Espino. Colombia generó pocas opciones de peligro, por lo que el conjunto mexicano logró conservar el cero hasta el silbatazo final.

La selección mexicana también buscó ampliar la diferencia con varias llegadas al área rival, aunque no encontró el segundo gol. El triunfo permitió al Tri femenil colocarse en zona de clasificación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, igualado con Puerto Rico en cuatro puntos y también en diferencia de goles. México cerrará la fase de grupos frente a Jamaica.

México continuará su participación en la fase de grupos con el objetivo de mantenerse dentro de los puestos que entregan el acceso a las rondas decisivas. El triunfo por 1-0 representó un resultado basado en la efectividad frente al arco y en la conservación de la ventaja obtenida durante el primer tiempo.

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