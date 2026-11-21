El alemán busca su tercera corona de maestros y el español pretende conquistar su primer título en Turín

Los dos llegan invictos al último partido del certamen | Claro Sports

Alexander Zverev y Carlos Alcaraz disputarán este domingo 22 de noviembre la final de las ATP Finals 2026, en el Inalpi Arena de Turín, Italia. Los dos tenistas llegan invictos al último partido del certamen, después de conseguir tres victorias en la fase de grupos y superar las semifinales. El enfrentamiento definirá al campeón del torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.

La final presenta dos objetivos diferentes: Zverev busca su tercer título de maestro, mientras que Alcaraz intenta conquistar por primera vez este campeonato. El alemán, actual número uno del mundo, tiene la oportunidad de cerrar una temporada con dos títulos de Grand Slam. El español, tercero del ranking ATP, quiere prolongar su racha de victorias y conseguir uno de los trofeos que todavía faltan en su trayectoria.

Zverev y Alcaraz llegan invictos: sus números y rachas antes de la final

Alexander Zverev atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, después de conquistar Roland Garros y el US Open en 2026, los primeros dos Grand Slams de su palmarés. El alemán acumula 69 victorias durante la temporada, la mayor cantidad del circuito, y disputará su final número 45 como profesional. Además, aseguró por primera ocasión el liderato del ranking mundial al cierre del año.

El tenista de 29 años ha mostrado un dominio particular en Turín, donde ganó sus cuatro partidos sin perder un solo set ni entregar su servicio. Durante la fase de grupos superó a Rafael Jódar, Ben Shelton y Arthur Fils, mientras que en semifinales derrotó a Daniil Medvedev por 7-6(0) y 6-4. Ante el ruso consiguió 16 servicios directos y ganó el 81% de los puntos disputados con su primer saque.

Por su parte, Carlos Alcaraz llega con 13 victorias consecutivas y una marca perfecta de 14-0 en pistas duras cubiertas durante 2026. El español conquistó cinco torneos este año: Abierto de Australia, Doha, Tokio, Viena y Masters 1000 de París. En Turín venció a Frances Tiafoe, Daniil Medvedev y Flavio Cobolli durante la primera ronda, antes de remontar contra Shelton por 3-6, 6-3 y 7-6(1) en semifinales. Su principal preocupación física son las molestias en el isquiotibial izquierdo, aunque consiguió completar sus compromisos más recientes.

¿Quién domina los antecedentes entre Alexander Zverev y Carlos Alcaraz?

La rivalidad entre ambos es una de las más equilibradas del circuito. Alcaraz domina el historial con siete victorias por seis de Zverev, después de 13 enfrentamientos oficiales. El español ganó cuatro de los últimos cinco partidos, incluido el más reciente, en las semifinales del Abierto de Australia 2026, cuando se impuso por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5. El duelo de Turín será el número 14 entre ambos.

Sin embargo, la pista dura cubierta representa una ventaja histórica para Zverev, quien domina 3-0 los enfrentamientos contra Alcaraz bajo techo. El alemán derrotó al español en Viena 2021 y en las ATP Finals de 2023 y 2024. En su último encuentro en Turín, consiguió imponerse por 7-6(5) y 6-4, un antecedente que convierte las condiciones de juego en uno de los principales factores de la final.

¿Qué está en juego en la final de las ATP Finals 2026? Premios, puntos y récords

El campeonato también ofrece una recompensa económica histórica. El ganador de la final recibirá un premio acumulado de 5 millones 171 mil dólares por conquistar el torneo de manera invicta, de los cuales 2 millones 412 mil corresponden exclusivamente a la victoria en el partido por el título. Además, el campeón sumará 1,500 puntos para el ranking ATP, mientras que el subcampeón habrá conseguido 1,000 puntos por sus cuatro triunfos anteriores.

En el aspecto deportivo, Zverev puede convertirse en el octavo jugador de la historia con al menos tres títulos de las ATP Finals, después de sus coronas de 2018 y 2021. Alcaraz, por su parte, busca ser el tercer español que conquista el torneo de maestros, después de Manuel Orantes en 1976 y Álex Corretja en 1998. El murciano también tiene la oportunidad de superar lo conseguido en 2025, cuando perdió la final contra Jannik Sinner.

¿Cuándo y a qué hora se juega la final Zverev vs Alcaraz de las ATP Finals 2026?

La final se disputará el domingo 22 de noviembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 18:00 horas de Turín. El partido tendrá como escenario el Inalpi Arena y podrá seguirse en México a través de ESPN y Disney+ Premium. Zverev intentará cerrar su mejor temporada con una tercera corona de maestros, mientras que Alcaraz buscará extender su racha a 14 victorias consecutivas y conquistar el título por primera ocasión.