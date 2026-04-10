Clásico Joven de lujo: América domina en valor, Cruz Azul presume a la figura más cara

Ambos equipos llegan con dos de las plantillas más caras del Clausura 2026, donde destaca la presencia de jugadores mexicanos como los mejores valuados

América y Cruz Azul se enfrentan en el valor de sus plantillas | Claro Sports

El Clásico Joven de la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX volverá a acaparar la atención del fútbol mexicano el sábado 11 de abril, con un enfrentamiento entre América y Cruz Azul que, más allá de la rivalidad histórica, también pone en juego el peso económico de dos de las plantillas más valiosas del campeonato.

Ambos equipos llegan a este compromiso con etiquetas de protagonistas habituales en la lucha por el título, pero en esta ocasión el análisis también se traslada fuera del terreno de juego, donde las cifras reflejan la dimensión de dos proyectos deportivos que han apostado fuerte por la calidad de sus jugadores.

América se presenta como el club con mayor valor en toda la Liga MX, al registrar una plantilla tasada en 98.95 millones de euros. Por su parte, Cruz Azul aparece en el cuarto lugar del ranking con un valor total de 82.60 millones de euros, de acuerdo con datos de Transfermarkt. Aunque la diferencia con América es evidente, La Máquina se mantiene dentro del grupo de equipos con mayor inversión en el fútbol mexicano.

Sin embargo, el análisis individual ofrece un matiz interesante en este enfrentamiento. A pesar de que las Águilas cuentan con el plantel más costoso, el jugador mejor valuado entre ambos equipos pertenece a Cruz Azul. Se trata del mexicano Erik Lira, quien alcanza los 12 millones de euros y se consolida como el futbolista más valioso de este Clásico Joven.

Lira no solo destaca por su valor en el mercado, sino también por su rol dentro del equipo, al fungir como capitán y una de las piezas clave tanto en el desempeño del club como en el panorama de la selección mexicana.

Los valores de las plantillas del Clásico Joven | Claro Sports

Los jugadores mejor valorados del Clásico Joven

En el apartado de los jugadores mejor cotizados, solo dos nombres adicionales alcanzan la barrera de los 10 millones de euros: Alejandro Zendejas y Raphael Veiga, ambos integrantes del América. Los dos futbolistas representan las principales cartas del conjunto azulcrema en términos de valor individual.

En el caso de Cruz Azul, José Paradela, quien se incorporó al equipo en 2025, figura como uno de los elementos más importantes con una valoración de 9 millones de euros, quedando cerca del grupo de los jugadores más caros de este duelo.

El comparativo también se extiende a la portería, donde Luis Ángel Malagón y Kevin Mier presentan una valoración idéntica de 6.50 millones de euros. Más abajo aparece Andrés Gudiño con 2.50 millones de euros, superando a Fernando Tapia, con un valor de dos millones, y a Rodolfo Cota, quien está tasado en 250 mil euros.

Dentro del América, además de Zendejas, también resalta el valor de Brian Rodríguez, quien alcanza los 6.50 millones de euros y se mantiene como uno de los futbolistas con mayor proyección dentro del plantel.

Por el lado de Cruz Azul, Agustín Palavecino y Willer Ditta aparecen como piezas relevantes en el valor de mercado del equipo, con cifras de 4.50 y 5.50 millones de euros, respectivamente.

De esta forma, el Clásico Joven no solo se perfila como un duelo de alta exigencia deportiva, sino también como un enfrentamiento entre dos estructuras que reflejan su inversión en la calidad de sus plantillas, añadiendo un componente adicional a uno de los partidos más esperados del torneo.

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