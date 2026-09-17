Xolos vence a San Diego FC y conquista la segunda edición de la Baja Cu
David Orduño marcó su primer gol e Iván Tona definió el triunfo ante San Diego FC
Los Xolos de Tijuana se quedaron con la segunda edición de la Baja Cup después de imponerse 2-1 ante San Diego FC. El conjunto dirigido por Sebastián Abreu consiguió el triunfo en un partido que le permitió regresar a la senda de la victoria después de su reciente compromiso en la Liga MX.
El encuentro comenzó con intensidad por parte de ambos equipos, que buscaron imponer condiciones desde los primeros minutos. Tijuana encontró la primera ventaja del partido al minuto 33, cuando David Orduño apareció para marcar el primer gol del encuentro.
El tanto tuvo un significado especial para el futbolista rojinegro, ya que representó su primer gol como profesional con el primer equipo de Xolos.
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San Diego FC respondió antes del descanso y logró equilibrar el marcador. El defensor danés Osvald Soe apareció para igualar las acciones y enviar el partido al medio tiempo con el empate en el marcador.
Para la segunda mitad, ambos conjuntos mantuvieron la disputa por el control del partido y generaron aproximaciones en busca de romper nuevamente la igualdad.
😮💨😮💨😮💨— Xolos (@Xolos) September 17, 2026
Golazo de Tona en la #BajaCup 🏆 pic.twitter.com/79HVTJo5II
Cuando el encuentro se acercaba al final, Tijuana encontró la jugada que marcó la diferencia. Iván Tona tomó protagonismo con una anotación que colocó el 2-1 definitivo y aseguró el campeonato para los dirigidos por Sebastián Abreu.
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Con el resultado, Xolos cerró su participación en la Baja Cup con un triunfo ante el equipo de la MLS y ahora volverá a concentrarse en la actividad del torneo mexicano.
El conjunto fronterizo regresará a Tijuana para continuar con su preparación rumbo a la jornada 9 del Apertura 2026, donde tendrá como siguiente compromiso una visita ante Pachuca.