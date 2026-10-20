¡Atlas gana otra vez en los escritorios! es el único equipo con tres tarjetas modificadas en el Apertura 2026

La Comisión Disciplinaria retiró la roja a Milton Valenzuela y el defensor podrá jugar ante América

Los Zorros vuelven a ganar una apelación y recuperan a Valenzuela. Imago 7

Atlas volvió a recibir una resolución favorable de la Comisión Disciplinaria, que decidió retirar la tarjeta roja que Milton Valenzuela recibió el pasado viernes ante Necaxa. Con esta determinación, el defensor queda habilitado para los siguientes compromisos y se convierte en una opción más para Hernán Crespo en la recta final del Apertura 2026.

La decisión adquiere una dimensión particular porque Atlas ya suma tres apelaciones ganadas durante el torneo, por lo que se convirtió en el único equipo al que le han modificado en tres ocasiones las tarjetas recibidas por sus futbolistas. El caso de Valenzuela se suma a los antecedentes de Luís Henriques de Barros Lopes​, también conocido como Duk, y Manuel Capasso.

El conjunto rojinegro presentó una apelación para solicitar la revisión de la expulsión de Valenzuela. Después de analizar el caso, el organismo disciplinario determinó retirar la sanción, por lo que el lateral no tendrá que cumplir un partido de suspensión.

“La Comisión Disciplinaria determinó como procedente la solicitud de investigación presentada por nuestra institución tras la expulsión de Milton Valenzuela durante el encuentro correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 ante Necaxa.

Luego de analizar la jugada, así como las pruebas y documentos presentados por Atlas FC, la Comisión concluyó que la acción no ameritaba tarjeta roja, al determinar que el jugador rojinegro jugó el balón con el pie derecho y que el contacto posterior sobre el tobillo de su oponente se produjo sin alta intensidad, por lo que no se configuró juego brusco grave.

Con esta resolución, la expulsión queda sin efecto y Milton Valenzuela podrá estar a disposición de Hernán Crespo para el compromiso ante Club América“, informa el comunicado emitido por el club rojinegro.

¡MILTON VALENZUELA ESTARÁ DISPONIBLE ANTE AMÉRICA! ✅👊🏼



La Comisión Disciplinaria determinó procedente nuestra solicitud de investigación, dejando sin efecto la expulsión de nuestro Rojinegro ante Necaxa.



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Atlas vuelve a ganar una apelación en el Apertura 2026

La primera resolución favorable para los Zorros durante este torneo ocurrió con Duk, cuya expulsión ante Monterrey también fue revisada por la Comisión Disciplinaria después de la apelación presentada por el club.

Posteriormente, Manuel Capasso recibió un beneficio similar después de que Atlas recurriera la tarjeta roja que había recibido ante Querétaro. Ahora, la resolución sobre Valenzuela completa una serie de tres modificaciones favorables para el conjunto tapatío.

El dato coloca a Atlas como el único equipo del Apertura 2026 que ha conseguido que la Comisión Disciplinaria modifique en tres ocasiones las tarjetas mostradas a sus jugadores después de las respectivas apelaciones presentadas por la institución.

¿Cómo puede un club apelar una tarjeta roja en la Liga MX?

En el fútbol mexicano, la tarjeta roja mostrada durante un partido no desaparece automáticamente por una reclamación del club. La reglamentación de la FMF contempla que la Comisión Disciplinaria pueda rectificar, a petición de parte o incluso de oficio, los errores cometidos por el árbitro en sus decisiones disciplinarias. Entre los supuestos se encuentra que el árbitro haya expulsado al jugador equivocado o que haya tomado una decisión errónea relacionada con una tarjeta roja.

El procedimiento requiere que el club presente una denuncia de error y las pruebas que permitan acreditar lo ocurrido. Entre los elementos que puede considerar la Comisión Disciplinaria están el informe arbitral, los videos disponibles del partido, el reporte del comisario, declaraciones de las partes o testigos, así como otras pruebas materiales y grabaciones. Además, aunque las decisiones disciplinarias del árbitro se consideran definitivas durante el encuentro, la propia reglamentación establece que esto es sin perjuicio de las facultades de la Comisión Disciplinaria y de la Comisión de Apelaciones.

El tiempo para presentar la solicitud es particularmente reducido. En fase regular, el club puede presentar la denuncia a más tardar a las 13:00 horas del día siguiente al partido una vez recibido el informe arbitral. Si se trata de una jornada doble o fase final, el límite es a las 14:00 horas del día siguiente; cuando el plazo vence en fin de semana, existen disposiciones especiales para presentarla el lunes.

El trámite también tiene un costo. Las solicitudes de investigación generan un cargo de 450 UMA; si la resolución favorece al solicitante, se devuelve el importe menos 225 UMA por concepto de operación. Si la petición es rechazada, el depósito de 450 UMA se cobra íntegramente. La Comisión, además, puede solicitar información adicional para completar el análisis.

En el caso de Milton Valenzuela, Atlas presentó precisamente una solicitud de investigación después de su expulsión ante Necaxa. Tras revisar la jugada y las pruebas aportadas por el club, la Comisión Disciplinaria concluyó que el futbolista jugó primero el balón con el pie derecho y que el contacto posterior sobre el tobillo del rival no tuvo la intensidad necesaria para considerarse juego brusco grave. Por esa razón, la tarjeta roja quedó sin efecto y Valenzuela fue habilitado para enfrentar al América.

Así, Atlas llega a la recta final del Apertura 2026 con 21 puntos después de 12 jornadas y mantiene la pelea por permanecer en zona de clasificación. Cada elemento disponible puede resultar determinante para Crespo en los partidos restantes.

El próximo compromiso de los rojinegros será ante América, uno de los encuentros más exigentes del calendario. La eliminación de la sanción permitirá al entrenador contar con Valenzuela, quien ha sido titular en 10 de 12 encuentros de los Zorros.