La metamorfosis del Club América: el vuelo de la revancha para el Apertura 2026

Las Águilas arrancan el Apertura 2026 con Guillermo Almada al mando, mundialistas de regreso y una reestructuración táctica y administrativa en Coapa

El Club América está listo para abrir el telón. Claro Sports

Con el Mundial 2026 llegando a su fin, los reflectores y la pasión del balompié regresan de lleno al escenario local de la Liga MX. El Club América inicia este nuevo ciclo con una cuenta pendiente de proporciones colosales con su afición, obligado a sacudirse la inercia negativa tras el rotundo fracaso que significó su eliminación en el torneo anterior.

La urgencia de redención ha impulsado una transformación radical en el nido de Coapa, abarcando desde la dirección técnica y la administración, hasta la depuración táctica de su plantilla de cara al debut en el torneo Apertura 2026.

El Timón de la Nueva Era: Guillermo Almada al Mando

La reconfiguración del conjunto azulcrema comenzó con un cambio drástico en el banquillo. Tras el exitoso pero desgastado ciclo de André Jardine, la directiva apostó por una filosofía completamente diferente al concretar la llegada del estratega uruguayo Guillermo Almada.

Almada asume el reto con el objetivo de inyectar de inmediato su sello distintivo: un fútbol caracterizado por la asfixia defensiva, la presión alta y una transición ofensiva sumamente vertical. Para asimilar este extenuante ritmo de juego, el cuerpo técnico ha exigido al plantel sesiones de entrenamiento de doble y triple jornada durante la pretemporada.

El Rodaje en Pretemporada

El nuevo esquema táctico ya tuvo sus primeras pruebas sobre el terreno de juego, arrojando un saldo nivelado que sirve para calibrar las piezas de cara al torneo oficial:

4 de Julio de 2026: Victoria por 1-0 ante la Jaiba Brava del Tampico Madero en el Estadio Tamaulipas.

en el Estadio Tamaulipas. 11 de Julio de 2026: Derrota por 1-0 ante el LA Galaxy en Carson, California, un exigente sinodal de la MLS donde el gol del ghanés Joseph Paintsil marcó la diferencia, a pesar de que las Águilas mostraron lapsos de dominio y la asfixia táctica que Almada pretende consolidar.

Terremoto Administrativo y la Depuración de Plazas Extranjeras

Fuera de las canchas, la directiva del Club América atraviesa momentos de alta tensión e incertidumbre. Bajo el control operativo de Ferran Reverter, se está impulsando una reestructuración profunda en las entrañas de la institución.

Esta sacudida administrativa coincide con una notable depuración de la nómina para optimizar la masa salarial y, sobre todo, liberar plazas de jugadores no formados en México (NFM).

Movimiento Jugador Destino / Estatus Impacto Táctico Retiro Jonathan dos Santos Fin de carrera profesional Pérdida de jerarquía en la contención Baja Néstor Araujo Agente libre (Fin de contrato) Renovación obligada en la central Baja Vinícius Lima Retorno a Fluminense (Brasil) Liberación de plaza de extranjero (NFM)

El Despertar de la Cantera y la Puesta a Punto Física

Ante las salidas y la dosificación física obligada, la cantera americanista levanta la mano para reclamar protagonismo en el primer equipo. Este movimiento de jóvenes promesas está comandado por el regreso de Emilio Lara, quien tras concluir su préstamo con el Necaxa reportó en Coapa con la firme misión de ganarse un puesto en el esquema de Almada.

De manera simultánea, el departamento médico trabaja horas extra en recuperar a elementos clave para la columna vertebral de las Águilas:

Víctor Dávila: El atacante chileno continúa con paso firme en su proceso de rehabilitación tras sufrir una dolorosa rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el pasado mes de marzo.

El atacante chileno continúa con paso firme en su proceso de rehabilitación tras sufrir una dolorosa rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el pasado mes de marzo. Luis Malagón: El guardameta estrella afina los últimos detalles de su puesta a punto física y aeróbica para resguardar la portería azulcrema con plenas garantías en el arranque liguero.

Reportan los Mundialistas en Coapa

La gran noticia que ha sacudido positivamente las instalaciones del nido ocurrió este lunes 13 de julio. Los seleccionados nacionales que tuvieron participación en la Copa del Mundo de la FIFA se integraron formalmente a la disciplina del club.

El defensor mexicano Israel Reyes y el zaguero charrúa Sebastián Cáceres reportaron listos para iniciar su adaptación al exigente trabajo físico de Almada. A ellos se sumó el desequilibrante extremo uruguayo Brian Rodríguez. A pesar de los fuertes rumores veraniegos que colocaban a Rodríguez fuera de Coapa.

El Vuelo de la Revancha Inicia en Querétaro

Con las piezas reestructuradas, la cantera motivada y el regreso de sus figuras internacionales, el Club América está listo para abrir el telón. Este sábado 18 de julio de 2026 comenzará de forma oficial la nueva era de las Águilas bajo el mando de Guillermo Almada, cuando visiten a los Gallos Blancos de Querétaro en la Jornada 1 del Apertura en la cancha del Estadio Corregidora. El vuelo por la revancha inicia ahora.

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