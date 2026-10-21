América convence a Joaquín Beltrán: las Águilas de Almada serían las favoritas al título

El exfutbolista destacó el trabajo de Guillermo Almada y los resultados del América durante el Apertura 2026

Guillermo Almada y el América favoritos en la Liguilla | Imago 7/Claro Sports

El América se perfila como uno de los equipos que podrían competir por el campeonato del Apertura 2026, luego del desempeño que ha mostrado bajo la dirección de Guillermo Almada. Durante su participación en Claro Sports por W Radio, Joaquín Beltrán analizó el momento que atraviesa el conjunto azulcrema y consideró que tiene los argumentos para llegar a la Liguilla como el principal aspirante al título.

El exfutbolista destacó el trabajo realizado por el entrenador uruguayo desde su llegada al club, especialmente por los resultados que consiguió durante una etapa en la que todavía no contaba con todos sus refuerzos.

“A mí lo que me ha sorprendido es que Almada llega, hubo una parte de la afición del América que no le gustaba que llegue él. Pero tomó al equipo y lo pone en primer lugar, sin refuerzos y con canteranos, y ahora que ya tiene a los refuerzos y con buenos jugadores, yo creo que el América es el candidato número uno para la Liguilla”, expresó Beltrán.

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En su análisis, el exdefensa también hizo referencia a la capacidad del América para sumar puntos incluso cuando su funcionamiento dentro del terreno de juego no correspondía con los resultados obtenidos.

“Hablando del tema del América, cuando no estaba jugando tan bien, consiguió los puntos necesarios para ganar y ser líder y ahora que tiene a los jugadores y los refuerzos, creo que están jugando muy bien y llegarán muy bien a la Liguilla”, añadió.

Joaquín Beltrán analiza las diferencias entre los equipos de la Liga MX

Más allá del presente del América, Beltrán abordó la competencia en el Apertura 2026 y consideró que existe una mayor paridad entre los participantes, aunque reconoció que la inversión económica continúa marcando diferencias entre las instituciones.

“Parejo, yo creo que este torneo se ha emparejado. Sí hay una brecha muy grande entre los equipos que tienen una inversión grande y los que no”, comentó durante el programa.

En ese sentido, mencionó los cambios que atraviesan distintos clubes del fútbol mexicano. Entre ellos destacó al Atlas y Querétaro por sus procesos administrativos, mientras que también se refirió a las circunstancias que enfrentan Monterrey y Tigres.

“Al día de hoy, el Atlas se ha vuelto poderoso con los nuevos dueños. Querétaro va en ese camino. Monterrey está iniciando un proceso a nivel general, Tigres es un caos, como se fue la directiva y sigue teniendo un buen plantel, pero no para estar en un lugar en el que está”, sostuvo.

Las declaraciones de Beltrán reflejan su lectura sobre los distintos proyectos deportivos de la Liga MX y las condiciones con las que los equipos afrontan el cierre de la fase regular. En el caso del América, considera que los resultados obtenidos desde la llegada de Almada, junto con la incorporación de refuerzos, lo colocan como su principal candidato para disputar el campeonato del Apertura 2026.