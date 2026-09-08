¿Bob Esponja? Israel Reyes revela los apodos secretos de Gilberto Mora y Mateo Chávez en la Selección Mexicana

El defensa del América contó una curiosa anécdota sobre la convivencia que mantiene con los dos de los futbolistas más jóvenes de la plantilla

Israel Reyes revela el otro apodo de ‘Morita’ en la Selección Mexicana | Imago7

La concentración de la Selección Mexicana también deja historias que van más allá de la cancha. Israel Reyes compartió algunos detalles de la convivencia con Gilberto Mora y Mateo Chávez, dos de los futbolistas jóvenes que ya forman parte del grupo del Tricolor.

Durante una entrevista en el podcast Sabor a FÚTBOL, el defensa del América reveló que ambos jugadores tienen otros apodos dentro de la concentración nacional, además de los sobrenombres que ya son conocidos entre los aficionados. La historia detrás de cada uno surgió de la convivencia entre los futbolistas y de la relación cercana que Reyes mantiene con ellos.

Gilberto Mora es conocido públicamente como ‘Morita’, mientras que Mateo Chávez recibe el sobrenombre de ‘Tiloncito’, en referencia a su padre. Sin embargo, Israel Reyes contó que durante las concentraciones aparecieron otros nombres que terminaron formando parte de la convivencia del equipo.

¿Por qué Israel Reyes le dice Bob Esponja a Gilberto Mora?

La historia de Gilberto Mora está relacionada con su apariencia cuando comenzó a acudir a las concentraciones de la Selección Mexicana. Reyes explicó que en aquel momento el futbolista de Xolos llevaba el cabello más levantado, algo que provocó las bromas entre sus compañeros.

El defensa recordó que el peinado de Mora le hizo pensar en la forma de una piña y, a partir de ahí, surgió la comparación con Bob Esponja. Según relató, comenzaron a llamarlo “Bob Esponja” como parte de las bromas que compartían durante la concentración.

Reyes también contó que durante aquella etapa permanecía muy cerca del juvenil, debido a que ambos coincidían constantemente en el Centro de Alto Rendimiento. La relación entre ambos permitió que el apodo pasara de una simple ocurrencia a una forma habitual de dirigirse al joven seleccionado.

La convivencia entre los integrantes de la Selección Mexicana ha permitido que futbolistas de distintas generaciones construyan relaciones fuera del terreno de juego. En el caso de Mora, su corta edad y su incorporación al grupo nacional hicieron que rápidamente se ganara un espacio entre sus compañeros.

Mateo Chávez también tiene un apodo que nació en la Selección Mexicana

Mateo Chávez tampoco escapó de los sobrenombres. Israel Reyes explicó que al futbolista del AZ le decía ‘Kikín’, una variante relacionada con Kiko, personaje de El Chavo del 8, debido a sus características físicas en las mejillas.

“Con Gilito, de que es un niño prácticamente. Y con él me lo traía pegado todo el rato, andamos para todos lados juntos en el CAR. En una concentración cuando empezó a ir, como que él tenía el cabello distinto, ¿sabes? Lo tenía como más espinadito. Yo creo que todos de niño lo tuvimos, además de espinadito, como que no tenías un corte, pues. Le decíamos que era la casita de Bob Esponja, la piñita. Entonces le decíamos Bob Esponja”, comentó para el podcast.

El apodo comenzó como una manera de llamarlo con cariño, pero terminó extendiéndose entre los integrantes de la concentración. El propio Chávez incluso le pidió a Reyes que dejara de utilizarlo después de que otros compañeros comenzaron a repetirlo.

Reyes describió a Chávez como un hermano y explicó que la cercanía entre ambos fue parte de la razón por la que comenzó a llamarlo de esa manera. La anécdota muestra una faceta diferente de los futbolistas que integran el Tricolor, lejos de la presión que representa competir con la Selección.

“Y Mateo es como mi hermano. Yo le decía Kikín, porque está medio cachetón. Y es por Kiko, del Chavo del 8. Entonces, al final, me dijo ‘Mano, ya no me digas así. Ya me lo están diciendo todos’. Y yo le decía de cariño, pero al final todos empezaron a decirle Kikín”.

Gilberto Mora y Mateo Chávez ya dejaron su huella en el grupo mexicano, pero ahora también se sabe que dentro de la concentración tienen sobrenombres que surgieron de la convivencia con sus compañeros. Ambos formaron parte de la Selección Mexicana que disputó el Mundial 2026, torneo en el que Mora tuvo participación y Chávez marcó un gol ante Chequia.

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