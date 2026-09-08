¿Cuándo volverá Andrés Arroyo? Pachuca confirma fractura y tiempo de recuperación

El colombiano sufrió una fractura del quinto metatarsiano derecho y fue intervenido quirúrgicamente sin complicaciones

Pachuca confirma lesión de Andrés Arroyo. Print: @Tuzos / Imago 7

Pachuca tendrá una baja durante las próximas jornadas del Apertura 2026.El club confirmó que el mediocampista colombiano Andrés Arroyo sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho durante el encuentro ante FC Juárez, lesión que requirió una intervención quirúrgica y lo mantendrá fuera de las canchas entre seis y ocho semanas.

La lesión ocurrió apenas unos días después de que Arroyo comenzara su etapa con los Tuzos. El futbolista de 24 años fue anunciado como refuerzo el pasado 28 de agosto, procedente del Everton de Viña del Mar, y debutó con el conjunto hidalguense un día después, en el empate 1-1 frente a Chivas, correspondiente a la jornada 6.

Su segundo encuentro con Pachuca fue ante Juárez, partido en el que sufrió la lesión. De acuerdo con el reporte médico del club, el problema se produjo después de realizar un salto y caer con un movimiento de rotación sobre el pie derecho.

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“En una jugada hace un salto y al caer, presenta un mecanismo de rotación del pie derecho, en esos momentos escucha como si hubiera tronado algo, presenta dolor e incapacidad para la deambulación, se le revisa, se sospecha de una fractura de quinto metatarsiano”, explicó el doctor Fernando Márquez, director de los Servicios Médicos del Pachuca.

Pachuca pierde a Andrés Arroyo hasta ocho semanas por fractura en el pie. Imago 7

Andrés Arroyo fue operado tras confirmarse la fractura

Después de recibir atención médica y someterse a los estudios correspondientes en Pachuca, se confirmó la fractura del quinto metatarsiano. El diagnóstico llevó al cuerpo médico a determinar que el colombiano requería tratamiento quirúrgico. Por ello, Arroyo fue intervenido este lunes 7 de septiembre por el doctor Marco Acuña en el Centro de Excelencia Médica en Altura (CEMA). El procedimiento concluyó sin complicaciones y el jugador comenzará ahora su proceso de rehabilitación antes de pensar en el regreso a los entrenamientos.

“La cirugía no tuvo ningún incidente, el jugador se encuentra en buenas condiciones y tranquilo. El tiempo de recuperación va de 6 a 8 semanas de acuerdo a evolución clínica”, detalló Márquez en el comunicado emitido por los Tuzos.

El plazo establecido sitúa el posible regreso del mediocampista entre finales de octubre y principios de noviembre, siempre sujeto a su evolución durante la rehabilitación. De cumplirse el periodo máximo señalado por el cuerpo médico, Arroyo podría perderse buena parte de la fase regular del Apertura 2026.

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¿Cuándo podría regresar Andrés Arroyo con Pachuca?

El club no estableció una fecha específica para su reaparición. El único plazo confirmado es de seis a ocho semanas y dependerá de la evolución clínica del futbolista durante las distintas etapas de rehabilitación.

🏥 | COMUNICADO DE PRENSA: Andrés Arroyo pic.twitter.com/5TXyRsNI9z — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 7, 2026

Si responde dentro del tiempo proyectado, Arroyo podría estar disponible en la recta final de la fase regular. Sin embargo, su reincorporación también dependerá del momento en que pueda retomar el trabajo físico y posteriormente entrenar al ritmo de sus compañeros.

Pachuca informó que dará seguimiento puntual a la recuperación de Arroyo, cuya lesión se produjo prácticamente al inicio de su etapa con los Tuzos. El mediocampista deberá completar el proceso postoperatorio antes de buscar nuevamente un lugar en el equipo de Benjamín Mora.

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