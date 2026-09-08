¿Hay crisis en América? Los fracasos recientes ponen bajo la lupa a un equipo obligado a ganar

Las Águilas acumulan nueve torneos sin levantar un trofeo desde diciembre de 2024 y la presión aumenta sobre el proyecto azulcrema

América atraviesa un periodo que difícilmente puede explicarse únicamente como una mala racha. La caída ante León en el duelo por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026 volvió a dejar al equipo sin un título y amplió una lista de torneos en los que las Águilas no han conseguido cumplir con las expectativas que acompañan a una institución de su dimensión.

Desde diciembre de 2024, el conjunto azulcrema ha acumulado tropiezos en distintas competencias. Concacaf, Liga MX, Campeón de Campeones y Leagues Cup aparecen en una lista que comienza a pesar por la frecuencia de los resultados negativos, sobre todo porque América parte prácticamente siempre con la obligación de llegar a las instancias finales.

América y una sequía que comienza a llamar la atención

El último campeonato de las Águilas llegó en el Apertura 2024, cuando consiguieron el tricampeonato de Liga MX. Desde entonces, el equipo ha disputado diferentes torneos sin volver a levantar un trofeo, pese a mantener planteles con aspiraciones de campeonato.

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El primer golpe después de aquel periodo llegó en la Concacaf 2025. América quedó fuera de la competencia internacional y posteriormente tampoco pudo conquistar el Clausura 2025. Dos oportunidades de campeonato terminaron sin el resultado esperado para un club que tiene como objetivo permanente competir por los títulos.

Más torneos, más eliminaciones

El calendario continuó y América tampoco encontró la respuesta en el Campeón de Campeones 2025. Después llegó la Leagues Cup 2025, otra competencia en la que las Águilas no pudieron conseguir el campeonato, antes de afrontar nuevamente la Liga MX en el Apertura 2025.

La acumulación comenzó a modificar la percepción alrededor del equipo. Una eliminación aislada puede formar parte de cualquier temporada; varias competencias consecutivas sin campeonato empiezan a convertirse en un problema de fondo, particularmente en una institución donde la exigencia no se limita a clasificar a la Liguilla.

2026 tampoco ha sido el año esperado

El nuevo año tampoco consiguió romper la tendencia. América volvió a quedarse sin la Concacaf Champions Cup 2026 y posteriormente no pudo conquistar el Clausura 2026. De esta manera, dos torneos más se sumaron a una lista que ya comenzaba a ser extensa.

La situación se agravó con la Leagues Cup 2026. Las Águilas no alcanzaron la final y terminaron perdiendo 1-0 ante León en el partido por el tercer lugar, resultado que las dejó nuevamente sin un título y sin uno de los boletos disponibles para la Concacaf Champions Cup.

¿Es suficiente para hablar de crisis?

Aquí aparece la discusión principal. Llamar crisis al momento del América no significa afirmar que el club haya dejado de ser competitivo. Las Águilas siguen teniendo un plantel con futbolistas de nivel, una estructura institucional importante y la capacidad de competir en la parte alta del fútbol mexicano.

El problema está en la distancia entre competir y ganar. Para América, llegar a las últimas instancias no siempre es suficiente, porque la vara está colocada en los campeonatos. Cuando pasan los torneos y las vitrinas no reciben nuevos trofeos, las preguntas inevitablemente comienzan a dirigirse hacia el proyecto deportivo.

La exigencia del América cambia el diagnóstico

En otros clubes, una etapa con presencia constante en fases finales podría considerarse positiva. En América, el análisis es diferente. La historia del equipo, su inversión, su afición y la presión que existe alrededor de cada torneo convierten al campeonato en la medida principal para evaluar un proyecto.

Por eso, los resultados acumulados desde finales de 2024 adquieren otra dimensión. No se trata de un solo fracaso, sino de una sucesión de oportunidades perdidas en competencias nacionales e internacionales.

La responsabilidad tampoco puede concentrarse automáticamente en una sola persona. Entrenadores, jugadores, directiva y planificación deportiva forman parte de un proyecto colectivo. Si América quiere salir de este periodo, tendrá que encontrar las causas que le han impedido transformar su protagonismo en títulos.

La próxima oportunidad será el Apertura 2026. Las Águilas todavía tienen margen para cambiar la narrativa de este ciclo, pero cada jornada aumentará la presión. En un equipo con la exigencia del América, la pregunta ya no es si puede competir, sino cuánto tiempo puede pasar sin volver a ser campeón.

Por ahora, los números permiten sostener el debate. Desde diciembre de 2024, América ha quedado sin título en Concacaf 2025, Clausura 2025, Repechaje de la Leagues Cup 2025, Campeón de Campeones 2025, Leagues Cup 2025, Apertura 2025, Concacaf 2026, Clausura 2026 y Leagues Cup 2026. La lista por sí sola explica por qué la palabra crisis comienza a aparecer alrededor del club.

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