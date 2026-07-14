América, fracaso a la vista en el Apertura 2026

Las ‘Águilas’ están destinados a repetir el fracaso del semestre pasado al no haber anunciado ningún refuerzo a dos días del inicio de un nuevo torneo

Henry Martín será baja hasta por un mes | Imago7

Las oficinas del Coapa parecen seguir disfrutando la Copa del Mundo. El Club América es el único equipo de los ‘cuatro grandes’ que no ha realizado transferencias en esta ventana de traspasos. A menos de dos días del arranque del Apertura 2026, ‘Las Águilas’ están destinadas a repetir un error que les costó caro hace seis meses: arrancar el torneo con una plantilla mermada y consiguiendo refuerzos ‘ a las prisas’ que nunca terminan por consolidarse.

Hasta el momento, Santiago Baños no está logrando el objetivo de reconstruir un equipo que hasta hace poco aterrorizaba a cualquiera que se le pusiera enfrente; pero esta no es una tarea nueva para el directivo. Durante el Clausura 2026, uno de los principales objetivos fue fortalecer un equipo carente; y aunque hubo un intento, la logística dentro del mercado de fichajes obstaculizó el buen desempeño de lo que se supone serían los remaches en la última plantilla de André Jardine. Lee la nota completa AQUÍ.

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