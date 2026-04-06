Luis Ángel Malagón vuelve a caminar tras su lesión del tendón de Aquiles

El portero del América compartió un video en redes sociales donde aparece apoyado en una muleta durante su proceso de rehabilitación

Luis Ángel Malagón continúa con su rehabilitación | @angel_malagonv

Luis Ángel Malagón continúa avanzando en su proceso de recuperación. El portero del Club América publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se le observa caminando apoyado en una muleta, acompañado del mensaje: “Después de varias semanas, por fin vuelvo a caminar. Gracias”.

El guardameta mexicano continúa con su rehabilitación tras la rotura del tendón de Aquiles que sufrió el pasado 10 de marzo, durante el partido entre América y Philadelphia en la Concacaf Champions Cup. La lesión ocurrió en la ida de los octavos de final del torneo internacional.

Dos días después, el 12 de marzo, Malagón fue intervenido quirúrgicamente en Guadalajara. El Club América informó en su momento que el tiempo estimado de recuperación sería de seis a ocho meses, lo que lo dejó fuera de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio.

Luis Ángel Malagón vía Instagram:



“Después de varias semanas, por fin vuelvo a caminar. Gracias”.🦅🙏 pic.twitter.com/r7DpfOmFVf — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) April 6, 2026

Antes de la lesión, el portero era considerado una de las principales opciones del técnico Javier ‘Vasco’ Aguirre en la selección mexicana. La baja abrió la competencia en la posición de cara a la lista final que será presentada en mayo. En 2025, Malagón fue titular en los títulos de la Concacaf Nations League y la Copa Oro.

En el presente año, el arquero de 29 años no tuvo actividad con la selección mexicana en los tres encuentros en los que fue convocado, mientras que con los de Coapa disputó nueve encuentros en el torneo Clausura 2026 y tres en la Concachampions.

Originario de Zamora, Michoacán, Malagón cuenta con un palmarés que incluye tres títulos de Liga MX con América y una medalla de bronce con México en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Su proceso de recuperación continúa tras las primeras semanas posteriores a la cirugía.

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