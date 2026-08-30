Brian Rodríguez apunta a quedarse en América pese al interés del Ajax

La institución azulcrema habría decidido retener al uruguayo pese al interés del Ajax y una propuesta cercana a 12 millones de dólares

El conjunto azulcrema considera al uruguayo una pieza importante | Imago7

El futuro de Brian Rodríguez parece haber tomado rumbo en los últimos días del mercado de transferencias. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, América habría decidido mantener al atacante uruguayo dentro de su plantilla, pese al interés del Ajax y a la propuesta presentada desde Países Bajos. El conjunto azulcrema considera al futbolista una pieza importante para afrontar el Apertura 2026 y la recta final de la Leagues Cup.

La posibilidad de regresar al fútbol europeo había tomado fuerza después de que Ajax formalizara una oferta cercana a los 12 millones de dólares por la carta del jugador, una cantidad que incluía bonos ligados a objetivos deportivos. Merlo había informado previamente que la directiva americanista estaba analizando los términos antes de entregar una respuesta definitiva.

Rodríguez habría visto con buenos ojos la posibilidad de incorporarse al conjunto de Ámsterdam y volver al fútbol europeo, donde ya tuvo experiencia con el Almería antes de continuar su carrera en la MLS y posteriormente llegar a México. Sin embargo, América habría conseguido convencer al uruguayo para permanecer en Coapa y continuar formando parte del proyecto deportivo.

La decisión también está relacionada con el peso que Rodríguez ha adquirido dentro de la plantilla. Además, formó parte del equipo que consiguió el tricampeonato de Liga MX entre el Apertura 2023 y el Apertura 2024.

En el Apertura 2026, Brian acumula 122 minutos repartidos en tres encuentros y suma una anotación, mientras que también ha tenido participación directa en el avance americanista dentro de la Leagues Cup. En los cuartos de final ante Columbus Crew, el uruguayo participó en el primer gol con una asistencia para Raphael Veiga y posteriormente marcó el 2-0 que aseguró la clasificación a semifinales.

El interés del Ajax apareció después de otro episodio de mercado alrededor del atacante. Cruzeiro había negociado previamente por Rodríguez durante este verano, pero el conjunto brasileño terminó retirándose de las conversaciones a principios de agosto. Tras permanecer en México, el futbolista respondió con participación ofensiva y nuevamente despertó interés desde el extranjero.

La situación contractual también ofrece margen al América para tomar decisiones sin la presión de una salida inmediata. Rodríguez renovó su vínculo con las Águilas hasta junio de 2029, acuerdo alcanzado durante 2025 después de otros intentos de clubes extranjeros por contratarlo. Esa extensión permitió a la institución mantener control sobre una posible transferencia y fijar las condiciones económicas de cualquier negociación.

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