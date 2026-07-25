Matías Almeyda, conforme con los fichajes de Monterrey para el torneo Apertura 2026

Rayados cerró las incorporaciones de Diego Rossi, Orbelín Pineda y Hugo Cuypers

Matías Almeyda, técnico de Rayados | Imago7

Rayados parece haber dado por cerrado su mercado de fichajes, una situación que tiene satisfecho a su director técnico, Matías Almeyda. El estratega argentino reconoció estar conforme con las incorporaciones de Diego Rossi, Orbelín Pineda y Hugo Cuypers. Incluso, dejó claro que, con o sin refuerzos, confiaba en el plantel que tiene a su disposición, especialmente por el potencial de los jugadores jóvenes.

“Contento por la llegada de nuestros dos últimos refuerzos. Espero que se adapten rápidamente. Orbelín ya conoce a la perfección lo que pretendo y Hugo recién hoy hizo su primer entrenamiento. Con el tiempo se irá incorporando y entendiendo nuestra idea de juego. Si llegaban refuerzos, mejor, y si no, estaba contento igual porque hay chicos con capacidad y calidad para hacerlo muy bien”, señaló.

Almeyda añadió que su objetivo es recuperar el mejor nivel de varios futbolistas y construir una identidad propia para el equipo, aprovechando las distintas variantes con las que cuenta tanto en ataque como en defensa.

Cabe destacar que Pineda y Cuypers serían considerados para viajar este fin de semana de cara al encuentro frente a Necaxa, aunque será decisión del cuerpo técnico determinar si ambos reciben minutos.

Pide cambios en la Liga MX

El técnico argentino también pidió modificaciones en el fútbol mexicano para que los jóvenes reciban oportunidades desde una edad más temprana y puedan consolidarse en Primera División.

“El fútbol mexicano tiene que modificar muchos aspectos, sobre todo la edad en la que debutan los jugadores. Hay que darles confianza desde los 18 o 19 años. Si tengo un plantel con muchos jóvenes, vamos a darles la posibilidad. Reforzar puntos esenciales está bien, pero no llenar por llenar. Muchos de los chicos que están entrando conmigo tienen que terminar jugando y ganarse un lugar. Acá no les hace falta nada, solo romperse el alma y jugar”, concluyó.

Los Rayados de Monterrey visitarán al Necaxa el próximo domingo 26 de julio, en duelo a celebrarse en el Estadio Victoria a las 17:00 horas tiempo del centro de México. El cuadro regiomontano llegará tras imponerse 3-2 a Santos Laguna en la fecha inaugural, mientras que los Rayos también sumaron tres puntos gracias a su 2-1 sobre el Atlante.

Te puede interesar: