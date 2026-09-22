Liga MX anuncia cambios importantes para partidos de la jornada 10 y 11 del Apertura 2026

El Tigres vs Puebla y Santos vs Pachuca habrían cambiado de horario para no jugarse al mismo tiempo que el México vs Colombia de la Fecha FIFA

La Liga MX anuncia cambios para la Jornada 10 y 11 del Apertura 2026 | Imago7

La Liga MX anunció modificaciones en el calendario del Apertura 2026 con cambios de fecha y horario para tres encuentros correspondientes a las jornadas 10 y 11 del torneo. La información fue compartida a través de sus canales oficiales, donde dio a conocer los nuevos detalles de programación.

Uno de los partidos que tuvo ajuste fue el Tigres vs Puebla, correspondiente a la jornada 10 del campeonato. El encuentro estaba programado originalmente para disputarse el sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas, pero ahora se jugará ese mismo día a las 21:10 horas en el Estadio Universitario.

Además, el organismo confirmó una modificación para el partido entre Santos Laguna y Pachuca, también correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2026. El compromiso estaba previsto para el sábado 26 de este mes a las 19:00 horas, pero ahora arrancará a las 21:05 horas en el Estadio TSM Corona.

El cambio representa un ajuste en el horario de uno de los encuentros programados para esa fecha del campeonato. Aunque no se mencionó un motivo en particular, la razón podría partir por el duelo de la Selección Mexicana ante Colombia, el cual se llevará a cabo a las 19:00 horas. Por lo que podría cruzarse en el mismo horario de los compromisos antes mencionados y opacaría el interés del público.

Por otra parte, la Liga MX anunció una modificación para un partido de la jornada 11. El encuentro entre Querétaro y Atlante tendrá una nueva fecha de celebración dentro del Apertura 2026.

El partido entre Gallos Blancos y Potros estaba programado originalmente para el viernes 9 de octubre a las 19:00 horas. Sin embargo, el compromiso se disputará finalmente el sábado 10 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora.

El duelo Querétaro vs Atlante será el único de los anunciados que cambia de día, además de modificar su horario de inicio dentro de la jornada 11 del torneo. Hasta el momento, la Liga MX no dio a conocer los motivos específicos de estas modificaciones en su calendario, ya que es después de haber finalizado la Fecha FIFA.

Los aficionados deberán tomar en cuenta los nuevos horarios para asistir a los estadios, sobre todo para aquellos que buscan trasladarse a dicha entidad, o seguir los partidos a través de las plataformas de transmisión correspondientes.

Con estos ajustes, el calendario del Apertura 2026 tendrá cambios en tres partidos de las jornadas 10 y 11, mientras los equipos continúan con su actividad dentro de la fase regular del torneo.

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