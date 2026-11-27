El futbolista marroquí recorrió varios metros con el balón y superó al portero rojiblanco con una definición por encima de su cabeza

Rangel no puede hacer nada en el gol del empate | Imago7

Oussama Idrissi apareció con una jugada individual para devolverle la esperanza al Pachuca en la Liguilla del Apertura 2026. El futbolista marroquí marcó el empate 1-1 frente a Chivas al minuto 48, apenas comenzada la segunda mitad del partido de ida de los cuartos de final, disputado en el Estadio Hidalgo. Su anotación llegó mediante una vaselina que dejó sin posibilidades de reacción al portero Raúl ‘Tala’ Rangel.

La acción comenzó cuando Idrissi recibió el balón por delante del medio campo y encontró espacio para avanzar hacia la portería del Guadalajara. El atacante controló el esférico, recorrió varios metros y realizó un par de fintas para mantener la posesión ante la defensa rojiblanca. Al acercarse a los límites del área, levantó la mirada y detectó que Rangel se encontraba adelantado, por lo que decidió intentar una definición por encima del guardameta.

El marroquí ejecutó un toque elevado que superó al Tala Rangel y terminó dentro de la portería, una definición que desató la celebración de los aficionados hidalguenses. La jugada reflejó la capacidad individual de Idrissi, quien resolvió el ataque sin necesidad de ingresar al área y aprovechó la posición del arquero para establecer el 1-1 en los primeros minutos del complemento.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PACHUCA!



Oussama Idrissi hace esta grosería de gol y deja al 'Tala' Rangel como un espectador más. Se quedó mirando el disparo. pic.twitter.com/90kdUXBsXn — FOX (@somos_FOX) November 27, 2026

Idrissi encuentra el empate después de un primer tiempo de dominio del Pachuca

El gol representó una recompensa para Pachuca, que había generado más oportunidades durante los primeros 45 minutos, pese a encontrarse en desventaja desde el arranque. Los Tuzos llegaron al descanso con el 55 por ciento de posesión del balón, 224 pases y nueve disparos totales, mientras que Chivas registró el 45 por ciento de posesión, 196 pases y únicamente dos intentos ofensivos.

El Guadalajara había tomado la ventaja al minuto 6 gracias a un autogol de Eduardo Bauermann. La jugada comenzó con una recuperación rojiblanca y un pase hacia Richard Ledezma, quien avanzó por la banda derecha antes de enviar un centro raso. El defensa brasileño intentó cortar el servicio mediante una barrida, pero terminó por enviar el balón a su propia portería y colocar el 0-1.

Pachuca incluso había conseguido marcar un primer empate antes del descanso, aunque la anotación fue anulada después de una revisión del VAR. Eduardo Bauermann aprovechó una jugada a balón parado para enviar la pelota al fondo de las redes, pero el árbitro Fernando Hernández invalidó la acción por una falta de Christian Rivera sobre el guardameta Raúl Rangel. La decisión provocó reclamos y una serie de enfrentamientos entre jugadores de ambos equipos.

El gol de Idrissi cambia el panorama de la serie entre Pachuca y Chivas

El inicio de la segunda mitad parecía favorecer nuevamente al Guadalajara, que generó una oportunidad por conducto de Rubén ‘Cotorro’ González, aunque su disparo fue rechazado por la defensa de los Tuzos. Sin embargo, la reacción de Pachuca llegó prácticamente de inmediato con la jugada de Idrissi, quien ya había sido uno de los futbolistas más participativos del conjunto local durante el primer tiempo.

Con el empate 1-1 al minuto 48, Pachuca volvió a meterse en la pelea por tomar ventaja en la eliminatoria, mientras que Chivas quedó obligado a reaccionar después de perder la diferencia que había conseguido desde los primeros minutos. El resultado también adquirió importancia por la posición de ambos clubes en la tabla general: el Rebaño Sagrado llegó como superlíder del Apertura 2026 y cuenta con el criterio de desempate a su favor en caso de igualdad global, por lo que los Tuzos necesitan superar a su rival en el marcador acumulado para avanzar a semifinales.

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