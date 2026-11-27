Fernando Hernández invalidó la anotación de Eduardo Bauermann tras castigar una supuesta falta de Christian Rivera sobre Raúl ‘Tala’ Rangel

Anulan gol del empate a Pachuca, en polémica decisión. | Imago 7

La polémica arbitral se hizo presente en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX entre Pachuca y Chivas. El árbitro Fernando Hernández Gómez anuló el gol del empate de los Tuzos tras revisar una falta sobre Raúl ‘Tala’ Rangel en la cancha del Estadio Hidalgo.

La acción se presentó al minuto 36 del encuentro, cuando el conjunto hidalguense encontró el camino hacia la portería rojiblanca a través de un tiro de esquina. Eduardo Bauermann aprovechó una equivocación del guardameta del Guadalajara en la salida para enviar el balón al fondo de las redes y conseguir lo que parecía ser el 1-1.

Sin embargo, la celebración de los futbolistas del Pachuca quedó interrumpida por la intervención del VAR. Fernando Hernández acudió al monitor para revisar un contacto entre Christian Rivera y el guardameta del Rebaño Sagrado durante la disputa del balón.

¡GOOOOOOOOOOO……. ANULADO! Pachuca había empatado el juego tras un tiro de esquina, pero el VAR se lo quita por un codazo al ‘Tala’ Rangel. https://t.co/viKUB2yJaA — FOX (@somos_FOX) November 27, 2026

¿Por qué le anularon el gol a Pachuca ante Chivas?

Las imágenes mostraron que Christian Rivera colocó uno de sus brazos sobre el hombro del ‘Tala’ Rangel durante la acción a balón parado. El silbante consideró que el futbolista de los Tuzos obstaculizó al guardameta rojiblanco e impidió que pudiera intervenir con libertad.

Tras revisar las imágenes, Fernando Hernández determinó al minuto 38 que existió una infracción sobre el portero de Chivas, por lo que invalidó la anotación de Eduardo Bauermann. La decisión dejó una dosis de controversia por la intensidad del contacto y la equivocación de Rangel al intentar cortar el servicio.

De esta manera, Pachuca vio frustrada su oportunidad de igualar el encuentro ante su afición, mientras que Chivas conservó la ventaja de 1-0 en el Estadio Hidalgo, en una eliminatoria en la que el Guadalajara también cuenta con el beneficio de su mejor posición en la tabla general.