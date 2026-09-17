Bryan González no habla de favoritos para el Clásico Nacional

El futbolista de Chivas destacó la unión del equipo y aseguró que el duelo ante América se definirá por lo que ocurra durante los 90 minutos

Bryan González se niega a decir que Chivas es favorito | Imago 7

A pocos días de una nueva edición del Clásico Nacional, Bryan ‘Cotorro’ González dejó claro que prefiere que el desempeño de Chivas sea el que hable dentro del terreno de juego. El futbolista rojiblanco evitó señalar a un favorito entre Guadalajara y América, aunque destacó la confianza que existe dentro del equipo para afrontar el compromiso del Apertura 2026.

En entrevista para TUDN, González señaló que ambos clubes han tenido un buen desempeño durante el torneo y que cada institución ha construido su camino de acuerdo con sus propias características.

“No me gusta mucho hablar fuera de la cancha. Lo más importante para mí es lo que se haga en el partido. Si bien es cierto creo que los dos hemos hecho las cosas bien, cada quien, a su manera, cada quien a su forma”, explicó.

El jugador de Chivas destacó la importancia del trabajo colectivo y aseguró que mantiene confianza en sus compañeros para buscar un resultado positivo ante el conjunto azulcrema.

“Confío mucho en mis compañeros, confío mucho en la unión que tenemos, confío mucho en el trabajo que hemos realizado y siempre voy a estar del lado de Chivas”, comentó.

González también habló sobre la responsabilidad de representar al Guadalajara y el significado de formar parte de un equipo con la historia del Rebaño Sagrado. El futbolista señaló que espera disfrutar el encuentro junto a sus compañeros y que el equipo pueda reflejar su preparación durante los 90 minutos.

“Quiero que mis compañeros y yo lo disfrutemos el fin de semana y si las cosas salen de la mejor manera, creo que somos un equipo muy duro de vencer”, agregó.

Bryan González destaca el trabajo de Guillermo Almada en América

Además de analizar el Clásico Nacional, Bryan González habló sobre Guillermo Almada, entrenador con quien coincidió durante su etapa en Pachuca y que ahora dirige al América.

El futbolista rojiblanco explicó que conoce la exigencia del estratega uruguayo y señaló que su metodología busca que sus equipos mantengan intensidad y compromiso dentro del campo. “Guillermo es un tipo que te exige dar tu máximo siempre. Lo veo ahora en América, que su mano ya se está notando”, señaló.

El jugador reconoció que América llega con una dinámica positiva, pero aseguró que Chivas también buscará aprovechar el trabajo realizado durante el torneo para competir en el duelo más esperado de la jornada. “Nosotros también queremos aprovechar todo lo que venimos haciendo para demostrarlo dentro de la cancha y que sea un gran partido”, concluyó.

El Clásico Nacional del Apertura 2026 volverá a enfrentar a dos equipos que buscan imponer su estilo, con Chivas apostando por el trabajo colectivo y América respaldado por el proceso encabezado por Almada.

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