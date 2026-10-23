Kevin Álvarez ve al América de Almada con potencial para repetir la historia del tricampeonato

El lateral azulcrema considera que el equipo todavía tiene margen de crecimiento y explica qué necesita mejorar para competir por el título del Apertura 2026

El América de Guillermo Almada comienza a generar comparaciones con el equipo que conquistó el tricampeonato bajo las órdenes de André Jardine. Las Águilas marchan como líderes del Apertura 2026 y cuentan con la mejor ofensiva del torneo, un rendimiento que ha despertado expectativas sobre sus posibilidades de volver a dominar el fútbol mexicano. Kevin Álvarez, quien formó parte de aquella etapa de títulos, considera que el plantel actual tiene potencial para repetir la historia, aunque reconoce que todavía hay aspectos por mejorar.

El lateral mexicano encuentra diferencias entre ambos equipos, principalmente por los cambios en la plantilla y la propuesta futbolística de los entrenadores. Sin embargo, asegura que dentro del vestidor se mantiene el objetivo de conquistar campeonatos y que los jugadores que participaron en el tricampeonato buscan ampliar el legado que construyeron con Jardine.

“Es un plantel completamente diferente, hay mucho potencial como en aquel entonces, obviamente siempre con la fe de poder llegar a ser campeones, a poder replicar lo que hicimos hace unos años. Este plantel tiene mucha ilusión de seguir creciendo, hay todavía gente del tricampeonato que quiere seguir haciendo historia y vamos a intentarlo”, expresó Álvarez.

Kevin Álvarez asegura que el América de Almada todavía no alcanza su techo

Aunque el conjunto azulcrema ocupa la primera posición de la Liga MX, el futbolista considera que el funcionamiento del equipo puede mejorar conforme avance el trabajo con Guillermo Almada. El entrenador uruguayo lleva entre tres y cuatro meses al frente del proyecto y, de acuerdo con Álvarez, los jugadores todavía se encuentran en un proceso de adaptación a sus exigencias tácticas y físicas.

“Va poco trabajo desde que llegó el profe, que son unos tres, cuatro meses. Creo que se está viendo reflejado el buen funcionamiento que estamos tratando de tener, obviamente hay cosas que mejorar. Yo confío en que nuestro techo todavía está mucho más arriba”, señaló el defensa, quien también destacó la importancia de asimilar las ideas del cuerpo técnico y aumentar la intensidad durante los encuentros.

Una de las características que distingue a Almada es la manera en que vive los partidos desde el área técnica. Álvarez explicó que sus constantes indicaciones ayudan a mantener concentrados a los futbolistas, especialmente cuando el desarrollo del encuentro provoca distracciones. “Es una forma de vivir el juego que te hace despertar cuando uno está por ahí medio distraído”, comentó sobre el comportamiento del entrenador.

El trabajo físico también ha representado un cambio para el lateral, quien asegura que la preparación implementada por el cuerpo técnico le ha permitido recuperar condiciones que considera necesarias para mejorar su rendimiento. Álvarez reconoció que los resultados reflejan parte de ese proceso, aunque insistió en que todavía deben realizar ajustes para alcanzar el nivel que buscan.

América tiene la mejor ofensiva, pero Kevin Álvarez señala una tarea pendiente

El América llega a esta etapa del Apertura 2026 con 32 goles en 12 partidos y 27 puntos en la clasificación, cifras que lo colocan como líder del campeonato y el equipo con mayor producción ofensiva. Sin embargo, Kevin Álvarez considera que las Águilas necesitan encontrar un equilibrio entre el ataque y la defensa para evitar que los goles recibidos compliquen encuentros en los que han conseguido generar numerosas oportunidades.

“Felices por ese funcionamiento ofensivo que estamos teniendo, por el buen momento de toda la parte ofensiva. Pero, como te decía, justo es lo que nos falta mejorar, equilibrar ese funcionamiento tanto ofensivo como defensivo, poder meter cinco, pero que no metan tantos goles”, explicó el futbolista.

El señalamiento llega después de partidos como la victoria 5-3 ante León y el triunfo 5-2 frente al Atlas, resultados que reflejan la capacidad goleadora del equipo, pero también los espacios que ha concedido. Aunque las Águilas se mantienen entre los conjuntos con mejores registros del campeonato, Álvarez considera que reducir los goles recibidos será fundamental para sostener el rendimiento en la recta final del torneo.

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Kevin Álvarez busca recuperar su mejor versión y volver a la Selección Mexicana

En el plano individual, el defensa también atraviesa un proceso de recuperación futbolística. Después de marcar en la victoria frente al Atlas, Álvarez expresó su satisfacción por el momento que vive con el América y recordó que durante su etapa en Coapa enfrentó dificultades personales que no fueron conocidas públicamente.

“Pasé momentos muy complicados, oculto porque la gente sólo veía al chico que intentaba salir a jugar, nunca supieron lo que pasé. Es un tema que prefiero no hablarlo”, compartió el futbolista, quien aseguró que ahora está enfocado en mejorar su rendimiento y recuperar la versión que mostró antes de atravesar ese periodo.

Su presente también abre la posibilidad de volver a ser considerado para la Selección Mexicana, aunque Álvarez prefiere concentrarse en consolidar su nivel con las Águilas antes de pensar en una convocatoria. “Yo he estado trabajando mucho, primero que nada para recuperarme a mí mismo. Yo sé que cuando salgan bien las cosas, lo demás viene seguido”, explicó.

Finalmente, el lateral dejó abierta la puerta a un eventual regreso al combinado nacional. “Si se me presenta la oportunidad el día de mañana, pues la tomaré muy contento y si no, pues a seguir trabajando y esperarla”, concluyó. Por ahora, su prioridad está en mantener la continuidad con el América y contribuir a un proyecto que busca transformar el liderato del Apertura 2026 en otro campeonato.