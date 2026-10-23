Toño Moreno explota contra el arbitraje tras la apelación ganada por Pumas: “Qué ineptos el árbitro y el VAR”

El analista de Claro Sports por W Radio criticó los errores arbitrales ante Santos y cuestionó que la Comisión Disciplinaria tuviera que intervenir

La decisión de la Comisión Disciplinaria de retirar la tarjeta roja a Nathan Silva, expulsado durante la derrota de Pumas ante Santos Laguna, provocó nuevas críticas contra el arbitraje mexicano. Toño Moreno cuestionó el trabajo del árbitro Guillermo Pacheco Larios y del VAR en Claro Sports por W Radio, al considerar que ambos fueron responsables de una decisión que condicionó el desarrollo del encuentro.

“Qué ineptos el árbitro y VAR. Le quitas el castigo a una jugada que cambió el partido contra Santos. Si se revisó y tuvo razón Pumas, es que se revisó mejor la jugada. No le iban a quitar el castigo si no hubiera una equivocación del cuerpo arbitral y del VAR, que echaron a perder el partido”.

Toño Moreno señala que el arbitraje perjudicó doblemente a Pumas

La jugada que desató la controversia ocurrió antes de cumplirse el primer minuto del encuentro de la jornada 13 del Apertura 2026. Nathan Silva tuvo un contacto con Ezequiel Bullaude dentro del área y el árbitro Guillermo Pacheco Larios sancionó penalti y expulsión directa al considerar que el brasileño había impedido una oportunidad manifiesta de gol.

Santos aprovechó la superioridad numérica y terminó imponiéndose 2-0, con anotaciones de Eduardo Aguirre y Franco Pardo, ambas desde el punto penal. Después del encuentro, Esteban Solari calificó el arbitraje como “escandaloso”, mientras que la directiva universitaria presentó una solicitud de revisión que finalmente prosperó ante la Comisión Disciplinaria.

Moreno sostiene que el penalti podía señalarse sin necesidad de expulsar al defensor, por lo que considera que el error arbitral tuvo consecuencias mayores a una simple decisión equivocada: “Perjudicaron a Pumas doblemente. Ok, había penal, había empujón, márcalo. No había dirección de gol, no era expulsión y por eso le quitan el castigo. Perjudicaron duro a Pumas”, afirmó.

El analista también cuestionó que fuera necesaria una resolución posterior de la Comisión Disciplinaria para corregir una sanción que, desde su perspectiva, debió resolverse correctamente con las herramientas disponibles durante el encuentro. “Lo que se está rectificando es que hubo un error. Si le están diciendo ‘no está suspendido, tiene razón, puede jugar’, es porque en ese partido estuvo mal expulsado y están exhibiendo un error del cuerpo arbitral”.

“A mí me parece muy evidente. Un árbitro que se equivoque en un partido, teniendo ya incluso el apoyo del VAR, y que días después la Disciplinaria diga ‘le quito el castigo’, es porque se equivocaron todos”, concluyó.

Siete sanciones modificadas por la Comisión Disciplinaria durante 2026

El caso de Nathan Silva no es aislado. Durante 2026 se han registrado siete resoluciones favorables a revisiones disciplinarias en la Liga MX, aunque no todas terminaron con la eliminación completa de las suspensiones.

Atlas encabeza estos antecedentes con tres expulsiones revertidas durante el Apertura 2026. La Comisión Disciplinaria retiró las tarjetas rojas de Duk, expulsado ante Monterrey; Manuel Capasso, sancionado frente a Querétaro; y Milton Valenzuela, cuya expulsión contra Necaxa fue anulada el pasado 20 de octubre.

En el Clausura 2026 también prosperaron las solicitudes de América y Atlético de San Luis para retirar las expulsiones de Ramón Juárez y Robson Bambú, respectivamente. Un caso distinto fue el de Marcel Ruiz, del Toluca, a quien se le retiró la causal de juego brusco grave frente a Mazatlán, aunque debió cumplir un partido de suspensión por lenguaje ofensivo contra el cuerpo arbitral.