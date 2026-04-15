Tigres prepara la despedida de Gignac: no renovará para el Apertura 2026 de Liga MX

El atacante francés pondrá fin a su etapa en el fútbol mexicano tras más de una década, en donde se convirtió en uno de los extranjeros con mejor rendimiento

Gignac, máximo goleador en la historia de Tigres | Imago7

André-Pierre Gignac no renovará su contrato como jugador de Tigres y después de 11 años pondrá fin a su etapa como elemento de los felinos cuando concluya la participación del equipo universitario en el Clausura 2026 de Liga MX, así como en la Concachampions.

La fecha de la despedida de André-Pierre Gignac como jugador de Tigres sería en la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX cuando los felinos reciban al Mazatlán en el Volcán de San Nicolás de los Garza, duelo que también marcará el adiós del cuadro cañonero.

Gignac llegó a Tigres en el Apertura 2015 y después de 11 años como jugador de los felinos logró grabar su nombre con letras de oro en el futbol mexicano, al ganar cinco títulos de Liga MX y convertirse en el máximo anotador en la historia del equipo auriazul.

Con 40 años de edad el rendimiento de delantero galo como jugador de Tigres ha venido a menos en los últimos dos torneos, en el actual Clausura 2026 de la Liga MX ha tenido acción en siete partidos, pero solamente en una ocasión fue titular para completar 198 minutos de acción, periodo en el que ha marcado un solo gol.

Su último momento de gloria como jugador de Tigres fue el sábado 7 de marzo en el Estadio Universitario, cuando en los últimos instantes del Clásico Regio frente a Rayados de Monterrey marcó el gol del triunfo para provocar la erupción del Volcán en San Nicolás de los Garza.

André-Pierre Gignac también ha logrado meterse entre los máximos anotadores del fútbol mexicano, ya que llegó a 190 goles en el fútbol mexicano al ingresar al Top 10 de goleadores.

Los títulos más destacados de Gignac en el fútbol mexicano

Ligas MX: Apertura 2015, 2016, 2017; Clausura 2019, Clausura 2023.

Apertura 2015, 2016, 2017; Clausura 2019, Clausura 2023. Campeón de Campeones: 2016, 2017, 2018, 2023.

2016, 2017, 2018, 2023. Concacaf Champions League: 2020.

2020. Campeones Cup: 2018, 2023.

2018, 2023. Campeón de Goleo en la Liga MX: Clausura 2016 (13 goles), Apertura 2018 (14 goles), Clausura 2022 (11 goles).

Clausura 2016 (13 goles), Apertura 2018 (14 goles), Clausura 2022 (11 goles). Subcampeón del Mundial de Clubes 2020: Perdió en la final contra el Bayern Múnich.

Perdió en la final contra el Bayern Múnich. Cinco títulos en la Liga MX: Con Tigres, se consagró en varias ediciones de la Liga.

Con Tigres, se consagró en varias ediciones de la Liga. Cuatro títulos de Campeón de Campeones: Conquistó el trofeo en 2016, 2017, 2018 y 2023.

Te puede interesar: