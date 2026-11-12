Muere Carlos Babington: el mundialista argentino que dirigió dos veces al León

El exfutbolista argentino dirigió a la Fiera en dos periodos y también fue mundialista con la Albiceleste en 1974

El estratega sudamericano llegó al banquillo esmeralda en 1998 | Claro Sports

Carlos Alberto Babington, exjugador de la Selección Argentina, exentrenador del León y figura histórica de Huracán, falleció el miércoles 11 de noviembre de 2026 a los 77 años. Huracán confirmó la noticia y despidió a uno de sus referentes históricos. Su paso por el banquillo esmeralda, primero en 1998 y después entre 2001 y 2002, forma parte de un recorrido que lo llevó de campeón en Argentina a dirigir en el fútbol mexicano.

Su primer acercamiento con la Fiera se produjo en septiembre de 1998, cuando la directiva lo contrató para reemplazar a Alberto Guerra en pleno torneo Invierno. El equipo atravesaba una situación deportiva complicada y necesitaba puntos para mejorar su lugar en la competencia. Babington trabajó entonces con un plantel que incluía al delantero costarricense Hernán Medford, una de las referencias ofensivas del León. La incorporación del argentino buscaba un cambio inmediato en la idea de juego, sin tiempo para un proceso largo.

En su presentación, el entrenador explicó una convicción construida junto a César Luis Menotti, su antiguo técnico en Huracán. Quería que León apostara por el toque de balón, la circulación y la iniciativa ofensiva, en lugar de depender únicamente del resultado. El estreno estaba programado ante Pumas en territorio guanajuatense, en un escenario de presión para un equipo situado en la parte baja de su grupo.

Aunque su primer periodo terminó en diciembre de 1998, Babington recibió una segunda oportunidad al frente de los Panzas Verdes en agosto de 2001. A diferencia de su llegada anterior, esta vez lo esperaba un club atrapado en la lucha por la permanencia en Primera División. La tabla porcentual y los cambios en la conducción deportiva condicionaban las decisiones de la institución, que buscaba una reacción antes de que avanzara la temporada. Su regreso coincidió con la gestión de Roberto Zermeño y con una crisis que se extendió más allá del banquillo.

El segundo ciclo dejó cifras que explican la dificultad de aquel intento. De acuerdo con los registros de Transfermarkt, Babington dirigió 14 encuentros, con dos triunfos, siete empates y cinco derrotas. Su gestión terminó en enero de 2002, cuando aún quedaba camino por recorrer en el campeonato. León perdió la categoría meses después, al caer en la serie de promoción frente a Veracruz, un desenlace que ocurrió cuando el argentino ya no estaba al frente del equipo. Su etapa quedó como parte de esa reconstrucción fallida.

Antes de sentarse en el banquillo del León, “El Inglés” ya era un nombre reconocido en el fútbol argentino gracias al título de Huracán en el Metropolitano de 1973. En ese conjunto dirigido por Menotti compartió vestidor con Miguel Brindisi, René Houseman y Alfio Basile. Su capacidad para distribuir el juego desde el mediocampo lo convirtió en una pieza importante de aquella generación. El rendimiento con el Globo le abrió las puertas de la selección argentina que disputó el Mundial de 1974, donde la Albiceleste quedó fuera en la segunda fase.

Tras jugar la Copa del Mundo, Babington continuó su carrera en el Wattenscheid de Alemania y posteriormente volvió a Huracán. También tuvo experiencias en Estados Unidos y con Junior de Barranquilla, antes de retirarse en 1983. En 1986 comenzó una nueva etapa como director técnico, que incluyó a Platense, Banfield, Racing Club, River Plate, Chacarita Juniors y Huracán. Su recorrido por esas instituciones explica por qué su contratación en León no fue la llegada de un desconocido, sino de un entrenador con historia en el fútbol sudamericano.

Después de dejar los banquillos, Babington ocupó la presidencia de Huracán entre 2006 y 2011, periodo en el que también enfrentó cuestionamientos y conflictos judiciales por su gestión. El club argentino confirmó su muerte y recordó sus etapas como jugador, entrenador y dirigente, mientras que la Asociación del Fútbol Argentino expresó condolencias a sus familiares y allegados. La causa del fallecimiento seguía sin revelarse oficialmente.