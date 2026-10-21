Cruz Azul mantiene vivo el sueño del bicampeonato: los números que alimentan la esperanza en Liga MX

Pumas, León, Atlas y América conquistaron títulos consecutivos pese a registrar menos unidades que La Máquina después de 12 jornadas

Cruz Azul puede aspirar por el bicampeonato | Claro Sports

Cruz Azul mantiene viva la esperanza de conquistar el bicampeonato de la Liga MX en el Apertura 2026. Después de 12 jornadas disputadas, La Máquina suma 20 puntos y se encuentra entre los primeros seis lugares de la clasificación general, una cosecha que le permite mantenerse en la pelea por los puestos de Liguilla. Aunque el conjunto dirigido por Joel Huiqui ha atravesado algunos altibajos, los antecedentes del fútbol mexicano demuestran que otros campeones consiguieron defender su corona con menos unidades a estas alturas del torneo.

Pumas, León, Atlas, América y Toluca son los cinco equipos que han conquistado campeonatos consecutivos bajo el formato de torneos cortos, aunque las Águilas llevaron su dominio un paso más allá al convertirse en el primer tricampeón de esta etapa. Cada institución recorrió un camino diferente para conseguirlo, desde campañas en las que dominaron la tabla general hasta otras en las que necesitaron recuperarse durante las últimas jornadas para conseguir su clasificación a la fase final.

Los antecedentes más alentadores para Cruz Azul son los de los auriazules, La Fiera y el Rojinegro, que después de 12 jornadas sumaban 18, 15 y 19 puntos, respectivamente. Los universitarios terminaron por conquistar el Apertura 2004 tras superar a Veracruz, Atlas y Monterrey en la Liguilla. León protagonizó una recuperación en el Clausura 2014, cuando llegó desde el octavo lugar para eliminar a La Máquina, Toluca y Pachuca. Por su parte, los Zorros acumulaban 19 unidades en el Clausura 2022 y terminaron por levantar su segundo título consecutivo después de vencer a Chivas, Tigres y Pachuca.

Toluca, el mejor equipo en defender su corona tras 12 jornadas

Toluca representa el caso más sólido de un campeón defensor durante las primeras 12 jornadas de los torneos analizados. Después de conquistar el Clausura 2025, los Diablos Rojos de Antonio Mohamed comenzaron su búsqueda del bicampeonato con una regularidad que los llevó a sumar 28 puntos en el Apertura 2025, suficientes para ocupar el primer lugar de la clasificación general. El equipo mexiquense mantuvo su protagonismo durante la competencia hasta conseguir su segunda corona consecutiva.

La diferencia entre Diablos y Celestes es de ocho puntos después de una docena de encuentros, una distancia que permite dimensionar el rendimiento de ambos clubes durante la defensa de sus respectivos títulos. Sin embargo, los 28 puntos que registraron los escarlatas no representan una condición indispensable para conseguir el bicampeonato, pues la historia también ofrece ejemplos de equipos que lograron coronarse después de campañas mucho más complicadas en la fase regular.

América con realidades distintas en la defensa del título

El América ofrece dos escenarios completamente diferentes en su camino hacia el tricampeonato. En el Clausura 2024, después de conquistar el Apertura 2023 frente a Tigres, el conjunto azulcrema acumulaba 25 puntos tras 12 fechas disputadas, una cifra que lo colocaba en la segunda posición de la clasificación. Las Águilas mantuvieron su rendimiento hasta concluir la fase regular como líderes generales y posteriormente conquistaron el bicampeonato tras superar a Pachuca, Chivas y Cruz Azul en la fase final.

La historia cambió radicalmente durante el Apertura 2024, cuando el América de André Jardine buscaba su tercera corona consecutiva. Después de 12 jornadas, los azulcremas apenas sumaban 17 puntos y ocupaban el décimo lugar de la clasificación, una posición que comprometía sus aspiraciones de acceder a la Liguilla. A diferencia del torneo anterior, el conjunto de Coapa tuvo que recuperarse en la recta final para mantener vivo el sueño de conseguir un campeonato que ningún equipo había alcanzado en la historia de los torneos cortos.

La reacción americanista llegó durante el cierre del campeonato y permitió que las Águilas terminaran en el octavo puesto, desde donde comenzaron su camino hacia el tricampeonato. El América eliminó a Toluca y Cruz Azul antes de imponerse a Monterrey en la final del Apertura 2024, con lo que se convirtió en el primer equipo que consiguió tres títulos consecutivos bajo este formato. Aquella conquista también dejó un antecedente para los actuales campeones: una clasificación comprometida después de 12 jornadas no necesariamente significa el final de las aspiraciones al título.

Los dos campeonatos que defendió el América reflejan que no existe una cantidad de puntos que garantice o descarte la posibilidad de volver a coronarse. Mientras que en el Clausura 2024 registraba 25 unidades y terminó como superlíder, seis meses después apenas acumulaba 17 puntos y necesitó una recuperación para ingresar a la fase final. En ambos casos consiguió levantar el trofeo, una situación que refuerza la importancia de llegar a la Liguilla y responder en las eliminatorias.

La Máquina renace en el Apertura 2026

Cruz Azul llega a la jornada 13 del Apertura 2026 con 20 puntos, una cifra superior a la que registraron Pumas, León, Atlas y el América tricampeón después de 12 fechas. El conjunto de Joel Huiqui se mantiene en puetos de Liguilla y todavía tiene cinco compromisos para mejorar su posición antes de la fase final. Si consigue mantener su lugar entre los primeros puestos, La Máquina podría afrontar la Fiesta Grande con la ventaja de cerrar algunas eliminatorias como local.

El presente celeste también tiene un antecedente que alimenta las expectativas de sus seguidores: la conquista del Clausura 2026. En aquel torneo, La Máquina atravesó un periodo de incertidumbre después de la destitución de Nicolás Larcamón antes de la jornada 17. La llegada de Huiqui representó un cambio en el rumbo del equipo, que consiguió reorganizarse para afrontar la fase final y terminar con el título de campeón, pese al panorama que enfrentaba durante el cierre de la fase regular.

La posibilidad de conquistar el bicampeonato sigue abierta para Cruz Azul, aunque sus 20 puntos no representan una garantía de éxito. Los antecedentes de Pumas, León, Atlas y América demuestran que existen caminos distintos para conseguir dos campeonatos consecutivos, incluso después de registrar menos unidades en las primeras 12 jornadas. Ahora, el desafío del estratega mexicano será encontrar la regularidad que necesita su equipo para asegurar su presencia en la Liguilla y defender la corona. La historia ofrece motivos para creer, pero será La Máquina la encargada de transformar esa esperanza en un nuevo título.