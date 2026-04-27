Liguilla con los cuatro grandes, ¿otra mala noticia para Cruz Azul?

Cruz Azul enfrenta presión en la Liguilla con los cuatro grandes: América, Chivas y Pumas ya fueron campeones en ese escenario reciente

La Máquina no ha levantado recientemente el título en este escenario | Imago7

La Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX tendrá un ingrediente de peso histórico: América, Chivas, Cruz Azul y Pumas vuelven a coincidir en la fase final, un escenario que suele elevar la presión mediática y deportiva sobre cada uno de los llamados cuatro grandes. La clasificación de los ocho equipos dejó cruces de alto impacto y confirmó la presencia de los cuatro clubes de mayor convocatoria en el fútbol mexicano.

Para Cruz Azul, sin embargo, este contexto también abre una lectura incómoda. En los antecedentes recientes en los que los cuatro grandes compartieron Liguilla, América, Chivas y Pumas ya lograron levantar al menos un título. La Máquina, en cambio, no pudo convertir esa coincidencia histórica en campeonato, aunque sí llegó a una final en el Clausura 2024.

Los antecedentes juegan contra La Máquina

La coincidencia de América, Chivas, Cruz Azul y Pumas en una misma Liguilla no es común. Antes de este Clausura 2026, los registros más recientes incluyeron el Clausura 2024, Apertura 2020, Clausura 2011, Apertura 2006, Clausura 2004 y Apertura 2002.

El dato que golpea directamente a Cruz Azul es que los otros tres grandes sí aprovecharon al menos una de esas ediciones. América fue campeón del Clausura 2024 al vencer precisamente a La Máquina en la final; Pumas ganó el Clausura 2011 y también el Clausura 2004; mientras que Chivas conquistó el Apertura 2006. En los otros dos antecedentes de la lista, los campeones fueron León en el Apertura 2020 y Toluca en el Apertura 2002.

El caso del Clausura 2024 todavía pesa en la memoria cementera. Cruz Azul llegó hasta la serie por el título, pero terminó como subcampeón ante América, que ganó el global 2-1 y consiguió el bicampeonato de Liga MX. Ese antecedente dejó a La Máquina con una oportunidad perdida dentro de una Liguilla que reunía a los cuatro clubes de mayor arrastre.

Cruz Azul disputará la Liguilla como el tercer mejor equipo | Imago7

Huiqui corta la racha, pero la presión sigue intacta

El presente de Cruz Azul llega marcado por la inestabilidad. Nicolás Larcamón fue cesado después de una racha de nueve partidos sin ganar y Joel Huiqui tomó el mando como técnico interino para el cierre del torneo, una decisión que modificó el panorama celeste justo antes de la Liguilla.

Huiqui, al menos, logró cortar la mala racha de inmediato. Cruz Azul goleó 4-1 a Necaxa en la jornada 17, resultado que le permitió reencontrarse con el triunfo, cerrar la fase regular en la tercera posición general y llegar a la fase final con una señal de reacción después de semanas complicadas.

Huiqui revive a Cruz Azul con goleada | Imago 7

El problema para La Máquina es que una victoria no borra por completo las dudas. El equipo llega a la Liguilla con un técnico interino, después de un cambio abrupto en el banquillo y con la obligación de demostrar que el triunfo ante Necaxa no fue solo un alivio momentáneo. En una fase final con América, Chivas y Pumas, cualquier tropiezo puede alimentar de nuevo el debate sobre la fragilidad celeste.

Cruz Azul también carga con una comparación histórica inevitable. América, Pumas y Chivas ya saben lo que significa ser campeones en una Liguilla compartida con los cuatro grandes. La Máquina, pese a tener planteles competitivos y campañas fuertes, no ha logrado cerrar esa historia con el trofeo en la mano dentro de estos antecedentes.

Por eso, la presencia de los cuatro grandes puede leerse como una oportunidad y como una advertencia. Para Cruz Azul, esta Liguilla representa la opción de romper una tendencia incómoda, dejar atrás la turbulencia por la salida de Larcamón y transformar el impulso de Huiqui en una respuesta deportiva. Si no lo consigue, el dato volverá a pesar: los otros tres ya fueron campeones en este tipo de escenarios, mientras La Máquina sigue en busca de su revancha.

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