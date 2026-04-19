Nicolás Larcamón y la presión que vive en el cierre con Cruz Azul: ¡Obligado al título!

El técnico argentino de la Máquina tiene el objetivo de sumar seis puntos en el final de la temporada regular para después pensar en ganar el Clausura 2026

Nicolás Larcamón, concentrado en ganar el título de la Liga MX. | Imago 7

Nicolás Larcamón llegó a Cruz Azul con la etiqueta de ser un técnico competitivo, joven, con ideas frescas y un perfil que podría llevar a la Máquina a gana la décima en la Liga MX. Sin embargo, los resultados deseados no han llegado, dejando muchas dudas en torno a su gestión, en especial por la falta de títulos y las eliminaciones en instancias importantes.

A pesar de que el equipo se ha mantenido como protagonista en el fútbol mexicano, el balance general del argentino está lejos de ser sólido. Las expectativas en La Noria son altas y el margen de error disminuyó a cero, con la reciente eliminación en la Concacaf Champions Cup 2026 y su caída en el Apertura 2026, en el que ya es cuarto.

Durante la Leagues Cup 2025, Cruz Azul firmó uno de sus peores torneos internacionales de la reciente época. El equipo quedó fuera en la Ronda 1 tras recibir una goleada de 7-0 ante Seattle Sounders, además de empates ante LA Galaxy y Colorado Rapids, lo que marcó un duro golpe en el arranque del ciclo, sobre todo por la vergonzosa actuación ante Seattle, en la que Larcamón y el equipo fueron exhibidos.

En el Apertura 2025, la Máquina logró meterse hasta las semifinales, donde fue eliminada por Tigres por la posición en la tabla, tras igualar el global 2-2, dejando una sensación de oportunidad perdida en la lucha por el título. Más tarde, en la Copa Intercontinental 2025, el equipo se despidió en la Ronda 2, tras perder 1-2 frente a Flamengo en el llamado Derbi de las Américas.

Ahora, la presión aumentó en 2026 con la eliminación en cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ante LAFC, con un marcador global de 4-1. Este resultado terminó por encender las alarmas en el entorno celeste, que ahora exige resultados inmediatos en el cierre del Clausura 2026.

¿Qué necesita Cruz Azul en el Clausura 2026?

Los celestes llegaron a la jornada 15 del Clausura 2026 como los sublíderes del torneo. Sin embargo, el empate ante Xolos de Tijuana, combinado con los triunfos de Pumas y Pachuca los mandaron hasta la cuarta posición con 29 puntos, obligados a cerrar el torneo con paso perfecto. El objetivo es escalar lo más posible: el segundo lugar aún está a su alcance, aunque ya no depende de ellos para llegar con ventaja a la Liguilla, pues deben sumar los seis puntos en disputa y esperar combinación de resultados. La otra posibilidad es que no se logren los puntos deseados y bajar, hasta el quinto lugar, lo que sería un golpe muy duro para sus aspiraciones.

A la Máquina le restan dos partidos en la fase regular, ante rivales que, en el papel, podrían ser ‘a modo’ para conseguir el objetivo de conseguir seis puntos en el cierre de la temporada regular:

Jornada 16: en Querétaro vs Gallos Blancos (lugar 13, 16 puntos)

Jornada 17: en Puebla vs Necaxa (lugar 11, 17 puntos)

Sin embargo, hay que demostrar en la cancha la diferencia en la tabla y la calidad del plantel, pues lo mismo se decía en la previa del duelo ante Xolos y terminaron por empatar a un gol en el cancha del Estadio Cuauhtémoc, resultado que les vino a complicar aún más el panorama, en vez de mejorarlo y mantenerse segundos. Esta igualada, los dejó muy mal parados y con la presión a tope.

El calendario podría lucir favorable, pero también representa una obligación. Cruz Azul no solo necesita ganar, también convencer, recuperar confianza y llegar en forma a la Liguilla tras el paso irregular reciente, en el que ya acumula ocho partidos sin saber lo que es un triunfo.

La inversión con Iván Alonso desde su llegada en diciembre del 2023

En el plano directivo, la inversión ha sido significativa. Desde la llegada de Iván Alonso como director deportivo, Cruz Azul ha destinado cerca de 113.3 millones de dólares en refuerzos y cuerpo técnico, con el objetivo de construir un plantel competitivo.

Hasta el momento, el único título en este periodo ha sido la Concachampions 2025, obtenida bajo el mando de Vicente Sánchez, lo que aumenta la presión sobre el actual proyecto encabezado por Larcamón. Desglose de inversión por torneo:

Clausura 2024: 23.4 millones de dólares

Apertura 2024: 26.2 millones de dólares

Clausura 2025: 40.5 millones de dólares

Apertura 2025: 17.7 millones de dólares

Clausura 2026: 5.5 millones de dólares

El contexto es claro: Cruz Azul ha invertido como uno de los equipos más fuertes de la Liga MX, pero los resultados no han estado a la altura de esa apuesta. Con este escenario, Nicolás Larcamón enfrenta un cierre de torneo decisivo, donde el título del Clausura 2026 ya no es una aspiración, sino una exigencia.

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