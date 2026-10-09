FMF designa a Enrique Nieto Junco como vicepresidente de Selecciones Nacionales de México

Nieto Junco también estará a cargo de la gestión deportiva, administrativa, operativa y de competencias, así como de la unidad de negocio de Selecciones Nacionales

Pasó por la dirección de Operaciones Internacionales y Asuntos Internacionales |FMF

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció este viernes 9 de octubre el nombramiento de Enrique Nieto Junco como vicepresidente de Selecciones Nacionales de México. La decisión fue tomada por el comisionado de la FMF, Mikel Arriola, con el objetivo de concentrar bajo una misma estructura los procesos y servicios de los diferentes representativos nacionales.

De acuerdo con la Federación, la nueva vicepresidencia buscará homologar servicios, procesos y programas de apoyo en todas las categorías, incluido el Programa 365. Para ello, el organismo plantea utilizar datos y análisis multidisciplinarios como parte de la toma de decisiones relacionada con las Selecciones Nacionales.

Otro de los puntos contemplados será la coordinación permanente con los clubes y el acompañamiento de los y las futbolistas durante sus procesos con los representativos nacionales. La FMF señaló que la intención es generar condiciones que permitan favorecer la disponibilidad y el rendimiento deportivo de los deportistas.

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Nieto Junco tendrá bajo su responsabilidad diferentes áreas relacionadas con las Selecciones Nacionales. Su nueva posición abarcará la gestión deportiva, administrativa, de operaciones y competencias, además de quedar al frente de la unidad de negocio de los representativos mexicanos.

El directivo mantendrá también su actual responsabilidad como secretario general adjunto de la FMF. Desde ese puesto continuará atendiendo las relaciones de la Federación con organismos internacionales como FIFA y Concacaf.

Dentro de sus funciones también estará dar continuidad a las relaciones institucionales de la FMF relacionadas con las Selecciones Nacionales ante FIFA, Concacaf, Soccer United Marketing (SUM), otras confederaciones y federaciones.

Nieto Junco cuenta con 15 años de trayectoria dentro de la Federación Mexicana de Futbol. Se incorporó al organismo en 2011 como ejecutivo de Operación Comercial y posteriormente ocupó la gerencia de esa área. Más adelante pasó por las direcciones de Operaciones Internacionales, Alianzas Estratégicas y Asuntos Internacionales.

Con su nuevo nombramiento, Enrique Nieto Junco reportará directamente a Mikel Arriola, comisionado de la FMF, y a Ivar Sisniega, presidente ejecutivo del organismo. La designación forma parte de la estructura que la Federación busca establecer para coordinar el trabajo de las Selecciones Nacionales en sus distintas categorías.