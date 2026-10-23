Matías Almeyda y los dos recuerdos de Chivas que tiene en el vestidor de Rayados

El técnico de Monterrey se prepara para reencontrarse con el Guadalajara, con Carlos Sacledo y Orbelín Pineda como constantes

Matías Almeyda y los recuerdos de su etapa en Chivas | Claro Sports

Matías Almeyda, técnico de Rayados, se prepara para reencontrarse con Chivas después de más de ocho años, pero hay dos futbolistas en el vestidor de Monterrey que le recuerdan todos los días una de las etapas más exitosas de su carrera: Carlos Salcedo y Orbelín Pineda.

El entrenador argentino regresó al fútbol mexicano en mayo de 2026 para asumir la dirección técnica de Rayados, institución con la que busca conquistar nuevos títulos después de su exitoso paso por Guadalajara; sin embargo, su historia con el Rebaño Sagrado continúa presente en Monterrey, Almeyda encontró en el plantel al defensor Carlos Salcedo, a quien conoció durante su etapa rojiblanca y al que ha respaldado en el Apertura 2026.

Posteriormente, el argentino celebró la incorporación de Orbelín Pineda, otro de los futbolistas con los que construyó una relación especial en Chivas y con quien también coincidió en su paso por el AEK de Atenas en Grecia. Ambos representan un vínculo directo entre el pasado del entrenador en Guadalajara y su presente al frente de Rayados en el actual Apertura 2026 de la Liga MX.

Carlos Salcedo, el capitán que Almeyda conoció en Chivas

Carlos Salcedo fue uno de los futbolistas que coincidieron con Matías Almeyda durante su etapa como entrenador de Guadalajara. Años después, el destino volvió a reunirlos en Monterrey, donde el defensor mexicano ha recibido la confianza del argentino, incluso para portar el gafete de capitán en algunos encuentros del Apertura 2026.

Aunque Salcedo ha recibido cuestionamientos por su desempeño, Almeyda ha defendido públicamente su profesionalismo y compromiso con el equipo: “Lo veo muy comprometido profesionalmente; todos los días se entrena muy bien y tiene muchas ganas. El año pasado llegó, sufrió una lesión y el contexto tampoco fue el mejor. Ahora pudo hacer prácticamente toda la pretemporada y poco a poco irá recuperando el nivel al que nos tenía acostumbrados”, expresó el entrenador sobre el defensor.

La confianza de Almeyda representa una nueva oportunidad para Salcedo de recuperar protagonismo en el fútbol mexicano.

Matías Almeyda y Carlos Salcedo, viejos conocidos desde Chivas | Imago7

¿Por qué Orbelín Pineda es un jugador especial para Matías Almeyda?

Si existe un futbolista con el que Matías Almeyda mantiene una relación especial desde su paso por Guadalajara, es Orbelín Pineda. El mediocampista fue una pieza importante del equipo que conquistó el campeonato del Clausura 2017 y formó parte de una generación que devolvió protagonismo a Chivas.

Por eso, cuando se concretó su regreso a la Liga MX para incorporarse a Monterrey, Almeyda no ocultó su entusiasmo: “Puede jugar de interior, de lateral, de nueve, de enganche o de doble contención. Es Orbelín Pineda. Lo conozco desde los 19 años. Sé lo que va a dar y sé lo que traigo. Le deseo lo mejor y lo espero con los brazos abiertos. Él sabe que lo quiero como persona y como jugador”, declaró el argentino.

Las palabras del entrenador reflejan la confianza que mantiene en las condiciones futbolísticas de Pineda, pero también el cariño que conserva por el jugador. Su reencuentro en Rayados representa una nueva etapa de una relación que comenzó en Guadalajara.

¿Qué ganó Matías Almeyda con Chivas?

Matías Almeyda llegó a Chivas en 2015 y encabezó una de las etapas más exitosas del club en los últimos años. Durante su gestión conquistó cinco títulos oficiales:

Liga MX Clausura 2017.

Copa MX Apertura 2015.

Copa MX Clausura 2017.

Supercopa MX 2016.

Liga de Campeones de Concacaf 2018.

El campeonato de Liga MX de 2017 fue especialmente significativo, pues terminó con una espera de más de 10 años sin conquistar el título de liga. Almeyda también desarrolló una relación cercana con los aficionados rojiblancos, que todavía recuerdan su etapa al frente del equipo.

Matías Almeyda, etapa de títulos en Chivas | Imago 7

¿Cuándo será el reencuentro de Matías Almeyda con Chivas?

El calendario del Apertura 2026 contempla el enfrentamiento entre Monterrey y Guadalajara en la jornada 14 de la Liga MX, con el Gigante de Acero como escenario. Será una ocasión especial para Almeyda, quien volverá a encontrarse con el equipo que dirigió entre 2015 y 2018, ahora desde el banquillo contrario.

El entrenador argentino ha expresado en distintas ocasiones que mantiene un cariño especial por Chivas, aunque su presente deportivo está completamente ligado al proyecto de Rayados. Y en ese reencuentro no estará solo, Carlos Salcedo y Orbelín Pineda, dos futbolistas que compartieron parte de su historia en Guadalajara, estarán nuevamente bajo sus órdenes, pero esta vez defendiendo los colores de Monterrey.

Almeyda cambió de equipo y de ciudad, pero una parte de su pasado rojiblanco lo acompaña cada día en el vestidor albiazul.