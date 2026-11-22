Sebastián Villa y Álvaro Montero fueron campeones de la Copa Sudamericana con Boca Juniors, mientras Jaminton Campaz y Jhon Durán brillaron con goles y asistencias en el fútbol internacional.

Jugadores colombianos este fin de semana | Claro Sports – AFP Y Reuters.

El fútbol internacional tuvo un fin de semana con marcado protagonismo colombiano. Varios jugadores de nuestro país se destacaron con sus respectivos equipos, ya sea celebrando títulos, aportando goles o siendo determinantes en victorias importantes. Sebastián Villa y Álvaro Montero se llevaron buena parte de los reflectores al conquistar la Copa Sudamericana con Boca Juniors, mientras que Jaminton Campaz y Jhon Durán también dejaron su huella en Argentina y Portugal, respectivamente.

Sebastián Villa y Álvaro Montero, campeones de la Copa Sudamericana

Sin duda, dos de los grandes protagonistas fueron Sebastián Villa y Álvaro Montero, quienes celebraron un nuevo título internacional con Boca Juniors. El conjunto argentino se impuso 2-0 ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, disputada en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y volvió a levantar un trofeo continental después de varios años de espera. Los colombianos fueron titulares y tuvieron actuaciones determinantes para conseguir la consagración.

Villa fue uno de los jugadores más desequilibrantes del compromiso. El extremo colombiano generó peligro por el costado izquierdo y participó en varias de las acciones ofensivas del equipo. Su momento más destacado llegó en el segundo tiempo, cuando desbordó por su sector y envió el pase que terminó en el gol de Miguel Merentiel para sentenciar el 2-0. Por su parte, Montero respondió cuando Atlético Mineiro intentó reaccionar, especialmente con una intervención ante un cabezazo de Vitão, y contribuyó a que Boca terminara la final con el arco en cero.

La actuación de Villa también vuelve a poner su nombre sobre la mesa en la discusión por un eventual regreso a la Selección Colombia. Su desequilibrio, capacidad para ganar duelos individuales y producción ofensiva son argumentos que respaldan su intención de volver a vestir la camiseta nacional. Montero, entretanto, sumó otra conquista importante a su carrera y respondió en una final de máxima exigencia.

Álvaro Montero, campeón con Boca Juniors | Foto por LUIS ACOSTA / AFP.

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Jaminton Campaz y Jhon Durán también celebraron con gol

Otro colombiano que tuvo una jornada sobresaliente fue Jaminton Campaz. El atacante fue figura con Rosario Central en la victoria 3-1 frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por los octavos de final del Torneo Clausura argentino. El futbolista nacional necesitó apenas seis minutos para abrir el marcador y, dos minutos después, volvió a aparecer, esta vez con una asistencia para Enzo Copetti, quien amplió la ventaja. Así, Campaz participó directamente en los dos primeros tantos de su equipo y fue determinante para encaminar la clasificación a los cuartos de final.

En Portugal también hubo buenas noticias para el fútbol colombiano gracias a Jhon Durán. El delantero volvió a reportarse en el marcador con Benfica, que derrotó 3-1 a Torreense en la cuarta ronda de la Copa de Portugal. Durán fue el encargado de abrir el marcador al minuto 30, luego de conectar de cabeza un centro preciso de Samuel Dahl desde el costado izquierdo. El colombiano aprovechó su potencia y presencia en el área para imponerse en el juego aéreo y poner en ventaja al conjunto portugués.

El atacante tuvo una nueva oportunidad para demostrar su capacidad goleadora y aportar en un partido importante para Benfica, que consiguió avanzar a los octavos de final del certamen. Su anotación también representa una buena noticia de cara a sus aspiraciones con la Selección Colombia, pues continúa buscando consolidarse y ganarse un lugar en las convocatorias del equipo nacional.

De esta manera, Sebastián Villa, Álvaro Montero, Jaminton Campaz y Jhon Durán fueron algunos de los colombianos más destacados del fin de semana en el fútbol internacional. Entre títulos, asistencias, atajadas y goles, los futbolistas nacionales volvieron a demostrar su protagonismo en diferentes ligas y competiciones, dejando buenas sensaciones para lo que viene en sus respectivas temporadas.

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