El delantero ha participado en varios goles de su equipo, a pesar de no ser el delantero centro titular para Marcos Silva.

Jhon Durán anota con el Benfica | FILIPE AMORIM / AFP

Poco a poco van regresando el fútbol doméstico, después de lo que fue la última fecha FIFA de selecciones del año. En Portugal se están llevando a cabo los partidos correspondientes a la Copa de Portugal en sus 16vos de final. Benfica venció 1-3 a Torreense este domingo y avanzó de ronda, ahora enfrentará a Tondela

El primer gol de la contienda en el Estadio Nacional do Jamor, fue de sello sudamericano. Jhon Durán se reportó en la contienda, tras un gran centro el ex-Aston Villa, Al Nassr y varios equipos más le ganó la marca a un rival, aprovechó su altura para levantarse y definir de cabeza el 0-1 que le dio tranquilidad a ‘Las Águilas’ en una plaza complicada.

Para la parte complementaria el gambiano Musa Drammeh igualó las acciones (50′); el argentino Gianluca Prestianni volvió a poner en ventaja al Benfica y el polaco Jakub Kaminski puso el 1-3 definitivo en el marcador. Con el que el equipo de Marcos Silva aseguró su lugar en los octavos de final de la Copa de Portugal, ya que esta instancia se juega a partido único

¿Cómo le ha ido a Jhon Durán desde que llegó a Benfica?

Jhon Jáder Durán arribó a Benfica para el inicio de la actual temporada, en 20 compromisos con la camiseta del elenco portugués ya cuenta con 6 anotaciones, 3 amarillas y lo mejor de todo para el ámbito personal, ninguna expulsión, algo que le había venido costando en el último tiempo. Parece haber encontrado un lugar para reencontrarse con su fútbol.

En cuanto a la Selección Colombia, Néstor Lorenzo ha afirmado en constantes ocasiones que el delantero no tiene ningún tipo de problema con el cuerpo técnico y los demás jugadores, sin embargo el argentino no lo ha citado para las 2 convocatorias recientes, fecha FIFA de septiembre-octubre y para la última de noviembre, veremos si es tenido en cuenta para el año entrando en marzo.

En el calendario del equipo portugués, ahora deberá enfrentar a Viktoria Plzeň el próximo jueves 26 de noviembre; después volverá a jugar por la Primeira Liga ante Famalicao de local el 30/11 e iniciará diciembre visitando a Nacional también por el rentado local.

Enfrentamientos en los octavos de fina de la Copa de Portugal

Sporting CP vs. Atlético.

Leiria vs. Porto.

Marítimo vs. Lusitania F.C.

Gil Vicente vs. SC Braga.

Falgueiras vs. Estrela.

Benfica vs. Tondela.

SC Vianense vs. Mafra.

Farense vs. Académica.

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