La serie se estrenará en los próximos días y constará de ocho episodios, donde se relatará la nueva problemática de la humanidad para mantenerse con vida

Blade Runner 2099 se estrenará el próximo martes | @PrimeVideo

El universo de Blade Runner está listo para regresar con una nueva historia que promete revolucionar el género cyberpunk. La esperada serie Blade Runner 2099 llegará a Prime Video este miércoles 25 de noviembre de 2026, con una producción protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer, quienes encabezarán una historia ambientada en un futuro donde los replicantes han transformado por completo la sociedad y los seres humanos enfrentan una nueva realidad.

La producción representa una continuación del universo cinematográfico que comenzó con Blade Runner en 1982 y continuó con Blade Runner 2049 en 2017. En esta ocasión, la historia dará un salto de 50 años respecto a los acontecimientos de la segunda película, con un escenario en el que la relación entre humanos y replicantes ha cambiado radicalmente, bajo una estructura social que coloca a los primeros en una posición de desventaja.

Blade Runner 2099 contará con ocho episodios y tendrá a Silka Luisa como showrunner, mientras que Ridley Scott, director de la película original, participará como productor ejecutivo. La serie buscará ampliar el universo de ciencia ficción que convirtió a la franquicia en una referencia del cyberpunk, con una trama que combinará persecuciones, secretos y una lucha por la supervivencia.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Blade Runner 2099 en Prime?

Blade Runner 2099 se estrenará en México el miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 20:00 horas, tiempo del centro del país, a través de la plataforma de streaming Prime Video. Los suscriptores podrán acceder a la producción desde el horario establecido para su lanzamiento, que contempla la llegada de sus ocho episodios al catálogo del servicio.

Para disfrutar de esta nueva historia, los espectadores mexicanos deberán contar con una suscripción activa a Amazon Prime Video, plataforma encargada de distribuir la serie. La producción está clasificada para mayores de 16 años y representa una de las apuestas de ciencia ficción de la compañía, con una historia que recupera elementos fundamentales del universo creado por Philip K. Dick.

¿De qué trata Blade Runner 2099?

La historia de Blade Runner 2099 se desarrolla en Los Ángeles, 50 años después de los acontecimientos de Blade Runner 2049, en una ciudad que ha renacido gracias a los replicantes. Sin embargo, el orden social ha cambiado y ahora los seres humanos son considerados ciudadanos de segunda categoría, situación que establece un nuevo conflicto entre ambas especies en un mundo marcado por la desigualdad y la lucha por el poder.

En este escenario aparece Cora, interpretada por Hunter Schafer, una joven humana que ha pasado su vida huyendo y decide asumir una nueva identidad como Blade Runner. Durante su recorrido conocerá a Olwen, personaje interpretado por Michelle Yeoh, una replicante que se encuentra a pocos días de morir. Ambas unirán fuerzas para localizar a un fugitivo que esconde un secreto capaz de provocar el colapso de la frágil ciudad, por lo que su búsqueda podría cambiar el destino de humanos y replicantes.

Blade Runner 2099: elenco completo

Michelle Yeoh y Hunter Schafer encabezan el reparto de Blade Runner 2099, con los personajes de Olwen y Cora, respectivamente. La primera dará vida a una replicante que enfrenta sus últimos días de existencia, mientras que la segunda interpretará a una humana fugitiva que asumirá una identidad decisiva para la historia. La relación entre ambas protagonistas será uno de los ejes centrales de los ocho episodios, en los que deberán enfrentar los peligros de una sociedad dominada por los replicantes. Este es el resto del elenco de la serie que está por estrenarse.