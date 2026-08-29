Gandolfi pide a la Liga MX cambiar la fecha del partido ante Pumas por la Leagues Cup

Javier Gandolfi habló del desgaste por los viajes de León debido a la Leagues Cup y espera que la Liga MX cuide más a los jugadores

Javier Gandolfi pide cambiar el partido ante Pumas | Imago 7

León dejó escapar la victoria ante Atlante y terminó empatando 1-1 en la jornada 6 del Apertura 2026, pero Javier Gandolfi ya tiene la mirada puesta en el siguiente compromiso: la semifinal de la Leagues Cup.

El entrenador de La Fiera explicó que el calendario ha obligado al equipo a administrar las cargas físicas después de disputar los cuartos de final del torneo binacional. “Nosotros después de haber jugado cuartos de final en Leagues Cup solo tuvimos la posibilidad de entrenar el día de ayer. La realidad es que cuando tienes 10 horas de viaje al día siguiente de haber jugado cuartos de final y solo un día para preparar el partido, es bravo, es difícil”, señaló Gandolfi.

El técnico reconoció que León tuvo problemas durante los primeros minutos ante Atlante. “Los primeros 25 o 30 minutos nos costaron. El rival evolucionaba en el juego encontrando al hombre libre en mitad de campo. A partir de ese momento cambiamos a una línea de cinco para tener más protección”, explicó.

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Gandolfi pide cuidar la integridad física de los jugadores

El entrenador de León evitó convertir su postura en una crítica directa hacia la organización del calendario, pero sí planteó una petición ante la cantidad de partidos y los viajes que deben realizar los clubes que participan en ambas competencias.

“Quiero tratar de ser muy respetuoso porque entiendo que tanto en la MLS como en la Liga MX hay mucha comunicación y el tema del itinerario es complejo. Yo el único consejo que les daría es: traten de cuidar un poquito más la integridad física del ser humano”, expresó.

Gandolfi puso como referencia el tiempo de traslado que tuvo que realizar su equipo después de la Leagues Cup. “Acá tenemos viajes de más de 10 horas, donde por ahí la parte del ser humano creo que tendría que estar valorada en otro punto, en otro porcentaje”, añadió.

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A pesar de ello, el técnico descartó utilizar el calendario como explicación para el resultado ante Atlante. “Nos adaptamos, no buscamos excusas. Hoy, como vieron, inició un equipo totalmente distinto al que por ahí venía iniciando y el equipo respondió, respondió y sigue respondiendo”, afirmó.

Pumas, el siguiente compromiso de León en Liga MX

Después de la semifinal de la Leagues Cup, León deberá regresar a la Liga MX y uno de los partidos que ya analiza Gandolfi es el duelo ante Pumas. El entrenador explicó que el club ya solicitó a la Liga MX disputar ese encuentro el 16 de septiembre para contar con más tiempo de recuperación y preparación después de la actividad internacional.

“El partido de Pumas es el que estamos analizando y pidiendo a la Liga por una cuestión lógica, que vamos a estar en dos partidos, y estamos pidiendo jugarlo el 16 para tener desde que llegamos una semana para acomodarnos”, explicó.

Gandolfi también anticipó que Pumas podría tener otra postura respecto a la fecha, debido a que el conjunto universitario buscaría disputar el encuentro a mitad de semana. “Pumas seguramente va a querer jugar a mitad de semana en corto tiempo. Nosotros vamos a venir de un desgaste importantísimo”, señaló.

Sin embargo, el técnico insistió en que León está preparado para afrontar el calendario que se establezca. “Voy a repetir, no hay excusas, estamos preparados para todo. Mentalmente estamos preparados para todo”, concluyó.

León tendrá ahora que trasladar el manejo de cargas y las rotaciones a la semifinal de la Leagues Cup, mientras espera conocer a su rival y mantiene abierta la discusión sobre la fecha del partido contra Pumas.

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