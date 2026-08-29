Joel Huiqui confirma avance por Erik Lira: “Estamos muy cerca de que pueda cumplir sus sueños”

Destacó el regreso de Amauri García y valoró la actuación de La Máquina en el triunfo ante Necaxa, resultado que puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas

Joel Huiqui confirmó que Erik Lira está cerca de concretar su salida de Cruz Azul rumbo al fútbol europeo, luego de la victoria de La Máquina ante Necaxa. El técnico cementero señaló que existe un principio de acuerdo, aunque todavía no considera que la operación esté completamente cerrada.

“Estamos muy contentos porque estamos muy cerca de que Erik pueda cumplir sus sueños. Hay un acuerdo ahí, un principio de acuerdo. Realmente no sé si esté confirmado eso, tendríamos que verlo en las semanas, pero creo que Erik va por buen camino”, explicó.

El entrenador reconoció que la salida de Lira representaría una baja importante para el plantel, debido al papel que ha desempeñado desde su llegada a la institución. “Obviamente perdemos o el club perdería un valor importante, un baluarte de la institución. Es un jugador que mostró y demostró mucho en todos los torneos que estuvo con nosotros”, señaló Huiqui, quien también manifestó su deseo de que la negociación pueda resolverse pronto. “Queremos como institución que salga bien, que pueda irse de una buena manera y que cumpla el sueño, que eso es lo que el jugador quiere”.

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Ante la posible partida del mediocampista, Huiqui explicó que Cruz Azul cuenta con alternativas dentro del plantel y no descartó que pueda llegar otro refuerzo. El técnico mencionó a Amauri García, Agustín Palavecino y Carlos Rodríguez como opciones para ocupar la zona del campo que dejaría Lira. “Tenemos jugadores de cantera, jugadores que han mostrado también buenas cualidades en las categorías anteriores, y creo que con Amauri y con Agustín, en el caso de Charly, está (Andrés) Montaño… tenemos jugadores por dentro que pueden suplir un poco el tema de la ausencia de Lira”, afirmó.

Huiqui destacó precisamente el regreso de García a la titularidad después de un proceso de recuperación que se extendió desde la final de ida del torneo anterior. El estratega explicó que el futbolista sufrió una lesión y posteriormente tuvo una recaída que retrasó su regreso. “Hoy fue una gran noticia tener una gran alegría para nosotros de poder regresar a Amauri de titular”, comentó. Además, señaló que el mediocampista puede desempeñarse en distintas posiciones y que su perfil le permite contribuir en labores defensivas y ofensivas.

Sobre la victoria ante los Rayos, el entrenador valoró la respuesta colectiva y la aplicación del plan de juego. “Me quedo sobre todo con el esfuerzo que vimos hoy, un equipo muy disciplinado, respetando un poco el plan de partido, un equipo que intentó siempre controlar al rival de una forma que lo trabajamos y creo que lo aplicaron bastante bien”, explicó. Huiqui también destacó la mejoría de Cruz Azul en las dos áreas y consideró que ese funcionamiento puede servir como punto de partida para recuperar la línea que busca el equipo.

Finalmente, Huiqui resaltó la importancia de mantener la disposición de los futbolistas para superar el momento que atravesaba Cruz Azul. “Parte de nuestra fortaleza como equipo lo hace el jugador individualmente, pero parte de la fortaleza en equipo lo hace la disposición del jugador: la entrega, la actitud y, sobre todo, la voluntad”, expresó.

Tras la victoria ante Necaxa, La Máquina cortó una racha de tres derrotas consecutivas, mientras la directiva continúa pendiente de la resolución del futuro de Erik Lira y de las decisiones que tomará para cubrir su posible salida.

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