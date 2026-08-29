Miguel Herrera explota contra el arbitraje tras el empate de Atlante: “Que el criterio sea parejo”

El técnico del Atlante cuestionó que el VAR no revisara una mano dentro del área y pidió que las decisiones tengan el mismo criterio

Miguel Herrera terminó el partido entre Atlante y León con una postura clara sobre el arbitraje. El entrenador azulgrana señaló que algunas decisiones no tuvieron el mismo tratamiento durante el encuentro y puso como ejemplo una acción que, desde su perspectiva, debió ser revisada por el VAR.

Herrera consideró que el resultado no reflejó lo que Atlante produjo durante buena parte del encuentro. “No me preocupa, nos tiene que ocupar porque el equipo juega mucho mejor que el rival. Me tiene que ocupar que tenemos oportunidades, no estamos siendo concretos”, señaló.

El técnico también habló de las ocasiones que tuvo su equipo. “Hoy pegan el poste dos veces. Pelotas que tú piensas que van a entrar y no terminan entrando. Pero tampoco hay paridad en la cancha. Tampoco hay paridad. Y eso obviamente que a los muchachos les molesta, nos molesta a todos”, explicó.

Miguel Herrera pide un criterio parejo al arbitraje

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La principal crítica de Herrera estuvo relacionada con la diferencia que, según él, existió entre las revisiones solicitadas durante el partido. El técnico recordó además una situación ocurrida en la primera jornada del campeonato.

“Yo perdí un partido en la primera fecha por una actuación así. Entonces, lo único que digo es que el criterio sea parejo, porque el primer partido nos marcaron un penal mucho menos que este y este no lo marcaron ni siquiera lo fueron a revisar”, comentó.

Herrera aclaró que no pretendía determinar por sí mismo si la jugada en la que les marcaron un penalti en contra estaba bien o no. Su reclamo se centró en que la acción no hubiera sido revisada por el VAR. “Que revise y si después quiere o no marcar penales, si son de él, pues ya mi queja va a tener que ser después de ver el video”, señaló.

El entrenador explicó su interpretación de la mano y consideró que la posición del brazo debía analizarse tomando en cuenta el movimiento del jugador. “Hay que entender cómo brinca un jugador. La mano está aquí, no está acá, no está allá, está brincando, pega la pelota en el tipo, pega en el hombro y le pega en el brazo”, detalló. “Yo no digo que no le pegue en la mano, pero la mano no está ni siquiera rebasando el hombro, está la mano en una altura donde con ese impulso te vas”, explicó. “Si el jefe de los árbitros explica una cosa y después marcan diferente…”

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El técnico también hizo referencia a una charla que recibió previamente por parte de la Comisión de Árbitros, en la que se explicaron los criterios que serían utilizados durante el torneo.

“Nos lo explicó Ivar Sisniega, fue y nos explicó muchas cosas que nos dejaron muy claras las cosas. Por eso es que me quejo, porque si el jefe de los árbitros va y te explica las cosas como son y luego vienen y marcan diferente, entonces una de dos: o no le están haciendo caso o están marcando lo que quieren”, afirmó.

El entrenador también señaló que una jugada de este tipo debe analizarse con las herramientas disponibles antes de emitir una conclusión definitiva. “Si después marcan penal o no marcan penal, ya tendría yo que ir al video y después en la semana revisar a ver si fue o no fue. Pero dentro del partido, si hay una jugada dudosa, ¿por qué no van y la revisan?”, cuestionó.

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