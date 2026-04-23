Gilberto Mora brilla con Tijuana: titular y rompe sequía goleadora en el Clausura 2026

El joven jugador mexicano no iniciaba un partido desde la jornada 3 del actual torneo

Gilberto Mora anota su primer gol del Clausura 2026 | Imago 7

Los Xolos de Tijuana se juegan su lugar en la Liguilla del fútbol mexicano en la recta final del torneo, por lo que la presencia de Gilberto Mora se ha convertido en un factor clave para el equipo fronterizo en este cierre del Clausura 2026 y para la selección mexicana de cara al Mundial 2026.

Para el partido ante Pachuca correspondiente a la jornada 16, Mora fue considerado por el técnico Sebastián Abreu como titular, marcando su regreso al once inicial. Esta decisión representó un momento importante para el jugador, ya que fue la primera vez que inició un encuentro desde la jornada 3, cuando vio acción ante Atlético de San Luis.

Tras varias semanas fuera de actividad debido a una pubalgia, el mediocampista había tenido participación como suplente en su regreso a las canchas, recuperando ritmo poco a poco. Sin embargo, fue en este compromiso en casa donde finalmente recibió la confianza para arrancar desde el inicio, en un duelo de suma importancia para su equipo.

Desde los primeros minutos, Mora mostró intención de participar en el juego, buscando asociarse con sus compañeros y generar peligro en campo rival. Su presencia en el mediocampo le dio mayor dinamismo al equipo, que necesitaba una actuación sólida para mantenerse en la pelea por la clasificación.

¡GOOOOOL DE GILBERTO MORA! 🔥🇲🇽



A 50 días del Mundial, Moreno le atajó penal, pero el seleccionado mexicano se reivindicó aprovechando el rebote.



35' @Xolos 1-0 @Tuzos #LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/lTTfVoE6bd — FOX (@somos_FOX) April 23, 2026

Fue al minuto 33 cuando llegó una de las jugadas clave del encuentro. El árbitro señaló un penalti a favor de Xolos, y Mora asumió la responsabilidad desde los once pasos. Aunque su disparo inicial fue contenido por el guardameta rival, el rebote le favoreció, permitiéndole reaccionar de inmediato para conectar un segundo remate y enviar el balón al fondo de la red, poniendo el 1-0 en el marcador.

La anotación no solo representó una ventaja importante para su equipo, sino también un momento significativo en lo personal, ya que significó su primer gol en el torneo Clausura 2026. Con este tanto, Mora rompió una racha sin anotaciones que se extendía desde la Liguilla pasada, cuando había marcado ante Tigres en los cuartos de final.

El regreso al gol y su actuación como titular refuerzan el papel de Gilberto Mora como una pieza importante en el esquema de Xolos, justo en el momento en el que el equipo más necesita resultados para mantenerse con vida en la lucha por un lugar en la Liguilla. Además es un aviso para la selección mexicana de cara al Mundial 2026.

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